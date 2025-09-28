Suscribete a
ABC Premium

¿Cómo pagamos la jubilación de los 'boomers'?

Sin relevo generacional que abone las pensiones, en Europa muchos gestores se hacen esta pregunta, con respuestas variadas: desde excéntricos planes como un trasvase de dinero de las altas a las bajas hasta la fórmula polaca para que el ciudadano acumule activos libres de impuestos hasta su retiro

Editorial: Jubilarse ya no es retirarse

Gonzalo Bernardos opina sobre la ayuda de Alemania a los jóvenes para completar sus pensiones: «Un gesto...»

ancianos practican yoga en un parque de Köthen (en el estado de Sajonia-Anhalt)
ancianos practican yoga en un parque de Köthen (en el estado de Sajonia-Anhalt) afp
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El aura mística que rodea la edad de jubilación en la mentalidad europea se la debemos a Otto von Bismarck, que en 1889 introdujo el primer sistema público de pensiones en Alemania. Aunque nunca habló explícitamente de «solidaridad intergeneracional», su modelo ya implicaba ... que los trabajadores activos sostuvieran a los jubilados. Fue seguido en el siglo XX por todos los países vecinos y ha demostrado una gran solvencia, procurando una vejez con garantías a varias generaciones europeas. Instituciones como la Comisión Europea y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo consideran «clave para la cohesión social».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app