Gonzalo Bernardos opina sin tapujos sobre la ayuda de Alemania a los jóvenes para completar sus pensiones: «Un gesto...»

Gonzalo Bernardos opina sin tapujos sobre la ayuda de Alemania a los jóvenes para completar sus pensiones

El debate sobre las pensiones está cada vez más presente tanto en los medios como en la sociedad, y son muchos los ciudadanos que creen que el sistema actual está bajo una presión creciente que no admite muchos más ajustes sin plantearse reformas en profundidad.

En España, la pensión media de jubilación del Régimen General ronda los 1.507,55 euros, pero los datos muestran una tendencia llamativa: en el primer semestre de 2025 los nuevos jubilados percibían unos 1.760 euros mensuales, una cifra que supera al salario medio de los menores de 35 años, situado en torno a los 1.670 euros.

Estos datos resultan aún más alarmantes si se considera que el grueso de la generación del baby boom se jubilará durante los próximos 20 años y que, en las proyecciones demográficas, se estima que la ratio de trabajadores activos por pensionista caiga desde los 3,3 actuales hasta unos 1,7 hacia 2050 en España.

No es un problema exclusivo de España

Pero no nos equivoquemos: esta tensión no es exclusiva de España. En buena parte de Europa, los sistemas de seguridad social afrontan el mismo reto demográfico, con tasas de natalidad muy por debajo del 2,1 necesario para garantizar el reemplazo generacional y con una inmigración que, en la mayoría de casos, no logra compensar el desequilibrio financiero. En muchos países, con pensiones incluso más modestas que en España, la inestabilidad económica del sistema ya empieza a hacerse evidente.

Un caso muy claro es el de Alemania. En los últimos meses, el debate sobre la viabilidad del sistema alemán ha alcanzado tal intensidad que el gobierno ha anunciado que empezará a brindar una «pensión anticipada» de 10 euros al mes a los menores entre 6 y 18 años que se destinarán a un fondo de ahorro para su jubilación.

Pero, ¿es realmente eficaz esta medida?

Esa propuesta ha generado un fuerte debate internacional y, por supuesto, ha llegado también a España. Uno de las figuras que se ha pronunciado al respecto es el economista Gonzalo Bernardos. En una intervención en el programa 'Más vale tarde', de La Sexta, ha calificado la medida como un «parche» insuficiente, advirtiendo de que su efecto real será prácticamente simbólico.

Según Bernardos, la medida alemana funciona más como un aviso a los jóvenes que como una solución real, y no tiene ni de lejos el potencial de garantizar la sostenibilidad del sistema. Según él, puede servir como estímulo para que empiecen a ahorrar por su cuenta, pero las cantidades que se manejan son casi simbólicas.

Calculadora en mano, si a cada menor de entre 6 y 18 años se le entregaran esos 10 euros mensuales, el acumulado al final del periodo sería de apenas 1.440 euros. Teniendo en cuenta además que la mayoría invertiría ese dinero en fondos diversificados y de bajo riesgo, el rendimiento sería insuficiente. Aun así, el economista señala que esta medida tan precaria a nivel individual, tendrá un coste a nivel macro de 1.500 millones de euros anuales para el Estado alemán.

«El sistema español es de los más generosos de Europa»

En ese contexto, los presentadores Cristina Pardo e Iñaki López preguntaron a Bernardos por la creciente inquietud de los jóvenes españoles, a la luz de una encuesta que revela que uno de cada seis menores de 34 años considera excesiva la carga fiscal destinada a sostener las pensiones. Bernardos reconoció que el malestar es evidente, pues aunque los jubilados se hayan ganado cada euro de su pensión, en muchos casos estas superan con creces los sueldos de trabajadores con años de experiencia.

Además, subrayó una paradoja del sistema español: mientras los asalariados cobran menos que la media de la eurozona, los pensionistas perciben prestaciones más elevadas en términos relativos. De hecho, el sistema de reparto en España es uno de los más generosos de Europa, con una tasa de sustitución media del 85 % del último salario, frente al 47 % registrado en Alemania.