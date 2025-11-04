Lorenzo Amor advierte de la pérdida de autónomos en el comercio, con 36 menos cada día de 2025

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha afirmado que, aunque hoy «se presumirá de récord de autónomos» en octubre, sectores tan importantes como el comercio se encuentran en «caída libre», con pérdidas continuadas de afiliados.

En concreto, Amor ... ha denunciado que el comercio ha perdido 13.210 autónomos en el último año y 36 comerciantes cada día de 2025.

«El crecimiento de autónomos está siendo desigual por sectores. Sectores tradicionales como es el comercio, como es la industria, la agricultura o el transporte están perdiendo autónomos», ha alertado.

Amor ha indicado que, aunque el mes de octubre ha tenido un buen comportamiento para la afiliación de autónomos, siete comunidades llevan prácticamente tres años consecutivos con descensos en el número de autónomos.

«Precisamente en estas siete comunidades autónomas tiene un peso muy importante el trabajo autónomo en zonas rurales, donde está habiendo despoblación y donde se está produciendo esta pérdida de autónomos», ha apuntado.

Asimismo y pese a la «buena cifra» del crecimiento del empleo en el mes de octubre, los autónomos y las empresas de uno a tres trabajadores siguen destruyendo empleo, concentrándose su creación en las grandes empresas, las medianas y las pequeñas empresas.

«Los autónomos, en estos momentos, están viviendo una situación de cada día más trabas, más zancadillas, más obligaciones, lo que le hace muy difícil no solamente crear empleo, sino incluso mantenerlo», ha advertido.

«Los autónomos, en estos momentos, están viviendo una situación de cada día más trabas, más zancadillas, más obligaciones»

«Cuando se pierde en el sector del comercio es porque es indudable que muchos comerciantes no pueden aguantar o soportar la presión fiscal, los altos costes y también la cantidad de obligaciones que se ponen encima de la mesa y que tienen que cumplir los autónomos. Esto está provocando esta sangría que se viene produciendo en este sector, como también en el sector de la agricultura o en el sector del transporte y la industria», ha concluido.