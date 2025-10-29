Suscribete a
La mayoría de los autónomos se jubila más tarde que nunca, cerca de los 67 años

Casi un 90% descarta el retiro anticipado y la pensión de los trabajadores por cuenta propia roza los 1.012 euros

José María Camarero

La controversia generada en los últimos días a cuenta de cuánto deben cotizar los autónomos y qué prestaciones reciben obvia cómo la mayoría de trabajadores por cuenta propia siguen en activo más tiempo que nunca: el grueso del colectivo se jubila a los ... 66,9 años. Es la edad media de retiro por la que optan prácticamente nueve de cada diez autónomos, los que continúan con su actividad hasta que se jubilan de forma ordinaria, según los últimos datos de la Seguridad Social. La brecha es aún más llamativa si se compara por sexos: los hombres autónomos se jubilan a los 66,5 años mientras que las mujeres lo hacen ya a los 67,5.

