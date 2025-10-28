Suscribete a
Ayuso enfrenta a Sánchez también por los autónomos: ayudas directas de entre 5.600 y 6.200 euros

Hay 435.000 trabajadores por cuenta propia en la región, 37.000 más de los que había en 2019

Feijóo presenta un plan para reducir las cargas de los autónomos frente a un Gobierno que les «asfixia»

Díaz Ayuso, junto al presidente de los Autónomos, Lorenzo Amor, en la entrega de los XXIV premios autónomo del año
Díaz Ayuso, junto al presidente de los Autónomos, Lorenzo Amor, en la entrega de los XXIV premios autónomo del año EFE
Sara Medialdea

Madrid

Casi medio millón de trabajadores por cuenta propia sobreviven, o lo intentan, en la Comunidad de Madrid. A las oscilaciones de la economía se les suman otras dificultades por las que atraviesan, como la imposición de aranceles o las subidas imprevistas de sus cuotas, ... que proyecta el Gobierno central y que ha puesto el colectivo en pie de guerra. En esa batalla entró ayer de lleno la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que anunció un incremento sustancial de las ayudas económicas para este colectivo que se incluirán ya en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid que se presentan mañana miércoles.

