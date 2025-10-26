Suscribete a
presidente de ata y vicepresidente de la ceoe

Lorenzo Amor: «Están machacando a los autónomos con trabas, cotizaciones e impuestos»

El dirigente empresarial avisa de que sólo pactarán con el Gobierno si equipara derechos con los asalariados y no toca la última oferta de cuotas

El Gobierno recula con los autónomos: las cuotas de los que ganan hasta 1.167 euros mensuales se congelan

Lorenzo Amor en un momento de la entrevista con ABC
Lorenzo Amor en un momento de la entrevista con ABC José Ramón ladra
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

En poco más de una semana la Seguridad Social pasó de plantear un aumento de las cotizaciones de hasta el 35% a rebajarlo al 2,5%, y a liberar de las subidas a los que menos ganan. Ha reculado, pero no ha podido frenar ... un tsunami social, la rebelión de prácticamente todo el arco parlamentario -también de sus socios- y el rechazo rotundo de la organización que dirige Lorenzo Amor, ATA, la mayoritaria en el colectivo. «Nos están machacando con más impuestos, más cotizaciones, más trabas y más obligaciones», dice en esta entrevista el dirigente empresarial, en la que exige la misma protección social que tiene un asalariado para un autónomo. De lo contrario, no pactarán con el Ejecutivo.

