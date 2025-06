Mañana martes el Gobierno va a dar respuesta a la opa del BBVA sobre el Sabadell. Se han agotado los plazos tras el paripé de la consulta pública y les toca pronunciarse. De acuerdo con la norma, en principio el margen de actuación no ... es mucho. Una vez que se ha pronunciado la CNMC, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía amparándose en el llamado interés general, podría intervenir en la operación -BBVA dice que no puede endurecerle las condiciones- y prohibir la fusión posterior. Los límites están claros. No pueden incidir en materia de competencia y mercado porque ya lo ha hecho el organismo competente y hay precedentes muy recientes.

Noticia Relacionada Olivier Blanchard: «La UE debe crear eurobonos para atraer inversión recelosa de EE.UU.» Xavier Vilaltella El economista sostiene que Europa podría financiarse a tasas más bajas con este mecanismo y captando capital americano Llegados a este punto y viendo como de rápido se están precipitando los acontecimientos se barajan dos posibilidades. La capacidad para seguir dando la batalla es muy reducida y mejor agachar las orejas y no seguir estirando la cuerda con una interpretación de la norma que pueda tener consecuencias. Mejor guardar fuerzas para la que se les viene encima. Y otra posibilidad es continuar en esa huida hacia delante que no conduce a ninguna parte e ir al choque tratando de buscar oxígeno y cambiar el guion. No parece que a estas alturas haya nada que pueda alterar un guion en el que los acontecimientos se están precipitando por minutos, por lo que retorcer la norma solo puede tener contraindicaciones para los protagonistas que en este caso es el Ministerio de Economía en la persona de su ministro. La respuesta la podremos interpretar de dos formas. O bien que llegados a este punto empieza a cundir la sensatez y hay quienes empiezan a desligar su destino del del presidente del Gobierno. O bien que a pesar de todo lo que está pasando y que el desenlace parece próximo se continúa con la estrategia que únicamente tenía por objeto satisfacer las necesidades políticas de los que hasta ahora han sido los protagonistas de este esperpento. Así las cosas, la respuesta del Gobierno de los próximos días al pulso que mantienen BBVA y Sabadell tiene una lectura exclusivamente política y puede que sea el mejor indicador de si empieza a cundir la sensatez y hay quienes empieza a abandonar un barco que a todas luces se hunde. Los 50 mejores del mundo España ha sido uno de las grandes protagonistas en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Se trata de uno de los grandes acontecimientos del año en lo que tiene que ver con el mundo de la restauración a la altura de la guía Michelin y sus estrellas. Probablemente a lo largo de los años esta publicación nos haya tratado mejor que la guía francesa. El resultado de esta año ha sido brillante, prácticamente a la altura del año pasado. El sector goza de muy buena salud. De hecho el salto que ha dado en los últimos años resulta notable y la tracción que ha cogido permite augurar más éxitos a futuro. El hueco que se ha hecho la restauración española en el mundo es síntoma de como se está adaptando la oferta a las nuevas necesidades. Y es algo que para una economía como la española, que tradicionalmente ha dependido tanto del turismo, resulta una magnífica noticia. España no es solo destino de sol y playa. De hecho, la evolución de las cifras de estos últimos años son muy elocuentes. En un mundo en el que las prioridades se han reordenado tras el Covid, España ha sabido jugar sus cartas. Y el buen resultado en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo es solo una muestra. La transformación, por ejemplo, que se ha producido en Madrid también es muy destacable. De un día para otro se ha convertido en destino de compras y el salto cualitativo que ha experimentado ha sido extraordinario. Y hay otros muchos ejemplos. En un mundo en el que aprovechar el momento se ha convertido en una de las prioridades, España es una de las economías claramente ganadoras. Este año vamos a recibir más de cien millones de visitantes. Y ese turismo no solo es el tradicional. Las temporadas se han alargado y están emergiendo nuevos destinos para cubrir las nuevas necesidades. La más que destacable presencia en la lista de los mejores restaurantes del mundo es un síntoma claro de cómo la oferta turística en España se está adaptando a las nuevas necesidades que han cogido tracción una vez que se ha impuesto el mantra de recuperar el tiempo perdido. Los mimbres de la economía española son inmejorables para sacar tajada de este nuevo orden económico. Y al parecer ya lo estamos haciendo. Hasta ahora los mercados aguantan El ataque estadounidense a Irán supone un importante salto cualitativo en el enfrentamiento que vive la región desde hace unos meses pero hasta el momento el mercado ha mantenido aparentemente la calma. Importa enfatizar que el ataque no sorprende al mercado. Los americanos llevan varios días anticipando esta posibilidad. Además, el mercado en estos últimos meses ha visto que la capacidad de respuesta de los enemigos de Israel es inferior a lo que se podía haber pensado hace un tiempo. Las respuestas de Irán a los ataques anteriores ha sido muy contenida y la de estos últimos días ha servido para evidenciar que sus capacidades son mucho menores que lo que se podía temer. Además da la sensación de que no pueden hacer mucho más. Lo anterior sumado al hecho de que el programa nuclear iraní es historia es lo que el mercado tiene ahora que ponderar. El hecho de que Irán no vaya a poder desarrollar nunca una bomba atómica supone un antes y un después en la región. Se rompe el tradicional frágil equilibrio en el que estaba instalado la región a favor de las potencias en principio a favor de Occidente, lo que es positivo para el mundo y los mercados. En el corto plazo todo se limita a comprobar si Irán cierra o no el estrecho de Ormuz. Por ese canal circula un tercio del petróleo que consume el mundo y cualquier contratiempo se trasladaría inmediatamente al precio de la energía e impactaría al crecimiento económico y a la evolución de los precios. Nunca lo han hecho. Y hoy su capacidad de respuesta es muy limitada. Una eventual reducción de las exportaciones iraníes no tendría impacto alguno en el mercado porque sería inmediatamente absorbida por el resto de países productores. A medio plazo hay que ver si la respuesta americana provoca que en otras zonas conflictivas algunas de las otras potencias decide coger un atajo. Una eventual invasión de Taiwán por China supondría un salto exponencial en la percepción del riesgo en el mundo. En cualquier caso, el mercado ha aprendido de lo que ha pasado en los últimos meses, por lo que de momento su respuesta está siendo mucho más templada. Si finalmente la respuesta iraní no va mucho más allá, el mercado no le va a prestar mayor atención a corto, y a medio y largo plazo debería considerarlo como algo positivo por lo que supone para la región siempre y cuando no haya efecto contagio en alguna otra parte del mundo. Como siempre, más preguntas que respuestas, lo que obliga a convivir con unos niveles de incertidumbre razonablemente altos.

