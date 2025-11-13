Suscribete a
Ajuste de cuentas

El sanchismo neoliberal de Murtra en Telefónica

Bendecido por Moncloa, el catalán inicia la nueva reconversión industrial: despedirá a 6.000 empleados

Sobre Turkish, la Sepi y Air Europa (10/11/25)

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la presentación del plan estratégico Tania Sieira
John Müller

El mismo día en que el presidente del Gobierno proclamaba el fin del neoliberalismo, Telefónica -participada en un 10% por el Estado a través de la SEPI- anunciaba en la portada de Cinco Días un expediente de regulación de empleo que podría afectar a ... 6.000 trabajadores. Hay ironías que se escriben solas. Lo que el Gobierno vende como una política industrial estratégica ha terminado pareciéndose demasiado a un clásico ajuste de costes, con todos los ingredientes del manual que Sánchez decía haber superado.

