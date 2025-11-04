Telefónica recorta el dividendo de 2026 a la mitad y Murtra tomará «todas las decisiones necesarias» para impulsar el grupo

Con una frase que recuerda mucho al 'whatever it takes' de Mario Draghi para salvar el euro en la crisis financiera, Marc Murtra, presidente de Telefónica, promete «tomar todas las decisiones que sean necesarias» para guiar a la compañía hacia el crecimiento. ... Una declaración de intenciones cuyo primer paso está en un recorte a la mitad del dividendo de 2026, lo que dará al grupo margen de maniobra financiero para sus operaciones, ya sean de consolidación o no.

La remuneración al accionista siempre ha sido el gran atractivo de la teleco de bandera española. Hasta ahora. La compañía ha presentado un plan estratégico en el que anuncia que el dividendo de 2025 será de 30 céntimos por acción, pagadero en diciembre de este año y junio del que viene, a razón de 15 céntimos en cada momento; para 2026, la empresa ha comunicado que se quedarán únicamente en un pago de 15 céntimos, pagadero en junio de 2027. Y la remuneración a futuro queda por definir ya que «el objetivo de remuneración para 2027 y 2028 se basará en un rango del 40-60% del flujo de caja libre (FCF) base para dividendo ('payout)', pagaderos en junio del año siguiente. Para los dividendos pagaderos a partir de junio de 2026, se propondrán, en su momento, la adopción de los correspondientes acuerdos societarios oportunos».

El plan estratégico a 2030, como ha señalado Murtra, cuenta con el «pleno respaldo» de los accionistas estratégicos. Estos son Criteria Caixa, el Estado a través de la SEPI y STC, todos ellos con una participación cada uno de alrededor del 10%. Llama la atención el apoyo de la Criteria de Isidro Fainé, cuyo objetivo en las empresas en que está presente pasa por obtener el máximo dividendo.

El recorte del dividendo es solo el principio de este plan, cuyo objetivo es volver a hacer crecer a Telefónica tras haber identificado una serie de lastres a nivel de compañía. Murtra ha identificado que existen varias áreas de mejora, entre ellas «la aversión a tomar decisiones difíciles, gran complejidad organizativa y operativa, escasa flexibilidad financiera, lentitud en la ejecución, excesivo cortoplacismo». Para salvar todos esos impedimentos, el ejecutivo presenta su nueva hoja de ruta, en la que ha trabajado el último semestre de cara a convertir a la compañía en «una operadora europea de referencia mundial». Así las cosas, según se ha publicado en medios, Telefónica tendría sobre la mesa varias decisiones como realizar un ERE masivo o la venta de sedes, lo cual podría encajar en la simplificación que persigue Murtra pero nada de ello ha sido confirmado por la compañía por el momento.

«Ofrecer la mejor experiencia de cliente, ampliar la oferta B2C, escalar el negocio B2B, desarrollar las capacidades tecnológicas, simplificar el modelo operativo y desarrollar el talento son los seis pilares sobre los que se apoya el plan estratégico de Telefónica para los próximos cinco años», ha indicado la teleco en nota de prensa. El foco estará puesto en cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Pero eso no indica que el perímetro que tienen vaya a ser el que tendrán a futuro.

En el caso de España, asimismo, el grupo incluye una serie de objetivos aumentar la presencia en el sector de defensa (España)

reforzar la apuesta en servicios de ciberseguridad

Consolidación del sector

Aunque el plan no incluye oportunidades de consolidación, es decir, fusiones y adquisiciones con otras telecos, la compañía sí reconoce que está «preparada para las posibles oportunidades que se presenten en el horizonte del plan». Esto no es novedoso dentro de la estrategia de Telefónica ya que desde la llegada de Murtra el pasado enero la compañía ha machacado el mensaje de que se necesitan fusiones en España y en Europa para ganar tamaño y competir con Estados Unidos y China.

«Promoveremos la consolidación en nuestros mercados para alcanzar una escala que nos permita acometer inversiones y capturar oportunidades», es una de las frases que se lee en la presentación del plan estratégico. Telefónica recuerda que solo harán «transacciones que generen valor» en los mercados principales del grupo, que tengan «sinergias identificables de costes y de red» y continuarán su batalla de contar con términos y condiciones regulatorias «adecuadas», lo que se traduce en que seguirán insistiendo a Europa para que dé facilidades a la consolidación.

Para apoyar su tesis de que es necesaria la consolidación del sector de las telecomunicaciones, el grupo español lanza la estimación de que «una eventual consolidación» en sus mercados principales generaría sinergias por valor de 18.000-22.000 millones, «según analistas financieros y expertos del sector, valor en sinergias que se podrían repartir entre compradores, vendedores, clientes, inversiones e innovación».

Asimismo, la teleco española afirma que hay diferentes maneras de llevar a cabo al consolidación del sector. Por una parte están las fusiones y adquisiciones tradicionales y, por otra, la «compartición de infraestructuras». Ejemplo claro de esta última pata es la sociedad conjunta de fibra que han creado con Vodafone, o los rumores que existen de otra sociedad conjunta de fibra que podrían crear con Masorange.

En cualquier caso, el grupo repite en varios puntos de la presentación que todo se hará guiado por la «disciplina financiera», con el «grado de inversión como axioma». De ahí, también, la bajada del dividendo ya que con la remuneración que tenían a sus accionistas supone detraer buena parte de los recursos que Murtra en realidad ahora quiere emplear en intentar construir la nueva Telefónica.

Más en términos financieros, los principales objetivos del plan a 2030 son de un crecimiento medio anual del 1,5-2,5% de los ingresos durante el periodo 2025-2028, acelerándose hasta el 2,5-3,5% durante el periodo 2028-2030, y Ebitda con un crecimiento ajustado del 1,5-2,5% para el periodo 2025-2028, acelerándose hasta el 2,5-3,5% para el periodo 2028-2030. «La propuesta de Transform & Grow plantea un flujo de caja libre creciente y con menor riesgo, mantener el grado de inversión como prioridad absoluta, una remuneración vinculada al flujo de caja libre y mayor flexibilidad financiera», recoge el grupo.

Asimismo, la compañía ha comunicado que con todas las iniciativas que pondrá en marcha, especialmente para la simplificación operativa, el plan generará «un impacto bruto de hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y hasta 3.000 millones en 2030, «basándose en la excelencia tecnológica y operativa, la eficiencia en procesos y operaciones, la transformación digital y la venta de activos dentro de la operativa habitual de apagado de redes legacy».

Resultados trimestrales

La presentación del plan estratégico coincide con la comunicación de los resultados del tercer trimestre de 2025, un periodo marcado por la continuación de las ventas en Iberoamérica, lo que en Telefónica se conoce como la región Hispam.

El grupo perdió 1.080 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, frente a los 954 millones que ganaron un año antes. Estos números se ven muy impactados por las pérdidas contables que tienen que apuntarse por las ventas de sus negocios en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Las llamadas operaciones discontinuadas le reportaron unos números rojos de 1.905 millones de euros.

El tercer trimestre, sin embargo, sí arrojó por sí solo un beneficio de 276 millones de euros, de los cuales 271 millones proceden de las operaciones continuadas, es decir, de las que siguen formando parte del grupo, y 5 millones provienen de las operaciones en discontinuación. Así las cosas, el gran lastre está en el primer semestre del ejercicio, donde se apuntaron la mayoría de las desinversiones.

En cuanto a la cifra de negocio, «Telefónica ha generado unos ingresos de 8.958 millones de euros en el tercer trimestre y de 26.970 millones de euros hasta septiembre, con un crecimiento orgánico del 0,4% y del 1,1%, respectivamente». Sin embargo, de manera real y reportada, por impacto de los tipos de cambio, los ingresos caen un 1,6% en el trimestre y un 2,8% en los nueve primeros meses. El ebitda ha aumentado de manera orgánica un 1,2% en el trimestre, hasta los 3.071 millones de euros, y un 0,9% en los nueve primeros meses del año, hasta los 8.938 millones de euros. De manera real y reportada, el ebitda ha descendido un 1,5% entre julio y septiembre y un 3,6% hasta septiembre.

En lo que tiene que ver con el pasivo, la deuda financiera neta se ha situado en 28.233 millones de euros a 30 de septiembre. Este es uno de los grandes caballos de batalla de Telefónica desde la era de José María Álvarez-Pallete, lograr meter en cintura una deuda millonaria que atenaza en buena medida el desempeño financiero futuro de la compañía.