Segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado

Telefónica recorta el dividendo de 2026 a la mitad y Murtra tomará «todas las decisiones necesarias» para impulsar el grupo

El presidente destaca que tiene «el pleno respaldo» de Criteria Caixa, la SEPI y STC a un plan estratégico con el que esperan ahorrar hasta 3.000 millones en 2030

La operadora perdió 1.080 millones de euros en los nueve primeros meses del año por el impacto de las ventas en Iberoamérica

Marc Murtra saca del consejo a Javier de Paz, hombre de Zapatero en Telefónica

El presidente de Telefónica, Marc Murtra
Daniel Caballero

Con una frase que recuerda mucho al 'whatever it takes' de Mario Draghi para salvar el euro en la crisis financiera, Marc Murtra, presidente de Telefónica, promete «tomar todas las decisiones que sean necesarias» para guiar a la compañía hacia el crecimiento. ... Una declaración de intenciones cuyo primer paso está en un recorte a la mitad del dividendo de 2026, lo que dará al grupo margen de maniobra financiero para sus operaciones, ya sean de consolidación o no.

