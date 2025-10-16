Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno sobre el fracaso de la opa al Sabadell: «Total respeto a los accionistas, a quienes correspondía decidir»

El Ministerio de Asuntos Económicos destaca el papel del Banco de España, la CNMC y la CNMV en el proceso

BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

El ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo
El ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo EFE
A. R. Cerezo

A. R. Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las reacciones al fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell no han tardado en llegar. El más tempranero ha sido el Ministerio de Asuntos Económicos, el que más ha seguido de cerca el proceso, mostrándose muy beligerante con la operación prácticamente desde que ... se lanzara la opa hostil. Aunque cuando solo eran rumores el ministro Cuerpo habló de respetar las decisiones empresariales, lo cierto es que cuando se confirmó, en vísperas de las elecciones catalanas, el Gobierno en tromba, incluido Carlos Cuerpo, criticaron una operación que consideraban iba en contra de la competencia, del empleo y del interés de las pymes. Más adelante, el Ministerio incluso hizo un referéndum para consultar a la población si consideraban que la operación afectaba al interés general. Más tarde, y por primera vez en España, el Gobierno puso condiciones a las ya impuestas por la CNMC al prohibir en Consejo de Ministros la fusión entre Sabadell y BBVA en caso de que triunfara la opa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app