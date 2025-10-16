El Gobierno sobre el fracaso de la opa al Sabadell: «Total respeto a los accionistas, a quienes correspondía decidir»

Las reacciones al fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell no han tardado en llegar. El más tempranero ha sido el Ministerio de Asuntos Económicos, el que más ha seguido de cerca el proceso, mostrándose muy beligerante con la operación prácticamente desde que ... se lanzara la opa hostil. Aunque cuando solo eran rumores el ministro Cuerpo habló de respetar las decisiones empresariales, lo cierto es que cuando se confirmó, en vísperas de las elecciones catalanas, el Gobierno en tromba, incluido Carlos Cuerpo, criticaron una operación que consideraban iba en contra de la competencia, del empleo y del interés de las pymes. Más adelante, el Ministerio incluso hizo un referéndum para consultar a la población si consideraban que la operación afectaba al interés general. Más tarde, y por primera vez en España, el Gobierno puso condiciones a las ya impuestas por la CNMC al prohibir en Consejo de Ministros la fusión entre Sabadell y BBVA en caso de que triunfara la opa.

Noticia Relacionada BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33% Daniel Caballero Al no superar el 30%, la oferta queda ya sin efecto y la entidad catalana seguirá en solitario Hoy, sin embargo, pese a toda la beligerancia que había mostrado previamente, el ministerio liderado por Carlos Cuerpo optó por la neutralidad y, no mostró abiertamente su satisfacción por el fracaso de la operación. «Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación». «Destacamos la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, CNMC y CNMV», señalan. A la noticia también ha reaccionado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que en un mensaje en la red social X ha destacado que el desenlace de la opa «confirma la necesidad de tener un sistema bancario adaptado a la realidad de Catalunya y de su tejido empresarial». Asimismo, el mandatario del PSC también ha recalcado el «papel ejemplar» de los órganos reguladores: Banco de España, CNMC y CNMV. «Ahora hay que mirar hacia delante. Contamos con el papel importante que el BBVA y Banco Sabadell deben seguir teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña», ha aseverado.

