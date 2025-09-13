La casa prefabricada de hormigón que puedes tener por menos de 30.000 euros Este tipo de viviendas cada vez gana más popularidad gracias a su versatilidad y precios inferiores a los de otros tipos casas

Elegir el lugar en el que vamos a vivir suele ser una decisión que no se toma a la ligera. Para ello se deben valorar varios aspectos como las personas que la van a habitar, el presupuesto que tenemos para pagarla, la distribución que tendrá o la ubicación en la que queremos que se encuentre.

Además, no será lo mismo comprar la vivienda que alquilarla, aunque ambas opciones requieren de ahorros o ingresos fijos. Buscando la manera de abaratar la vivienda, que actualmente se encuentra en precios bastante altos, han surgido opciones que hace tiempo no se contemplaban.

Una de estas opciones son las casas prefabricadas. Este tipo de vivienda cumple con la máxima de la versatilidad y los precios ajustados, por lo que cada vez más personas se están interesando por la opción de vivir en un hogar de estas características. Así, dentro de las muchas y diferentes opciones que existen en el mercado de casas prefabricadas, hoy te proponemos una que se sale de lo habitual, debido al material con el que está fabricada.

Se trata de una casa prefabricada de hormigón, algo que llama la atención ya que la mayoría de este tipo de casas suele estar elaborada con madera o materiales más ligeros que el hormigón. Aún así esta opción es perfecta para quienes buscan un extra de durabilidad y robustez, aunque teniendo en cuenta que suelen ser de precio algo más elevando que las demás.

¿Cómo es la casa prefabricada de Hormigón por menos de 30.000 euros?

En concreto, la casa prefabricada que presentamos parte de un precio desde los 29.990 euros, una cifra más que aceptable para poder tener una vivienda propia. Lo que hay que tener en consideración es que a ese precio hay que sumarle la mano de obra y equipo para su transporte y montaje. Así lo afirman desde 'La Fábrica de Casas', la web dónde se comercializan estas casas de hormigón.

Otro de los puntos fuertes de esta casa prefabricada de hormigón, además de su precio, es que dispone de un servicio de personalización total, para adaptarse a las necesidades de cada cliente. En el modelo que presentan en la web, se apuesta por una distribución abierta, diáfana y minimalista, con la que aprovechar al máximo los 50 metros cuadrados de los que dispone la vivienda.

Cocina de la casa prefabricada de hormigón La FÁbrica de cASAS

El inmueble dispone de dos habitaciones y un cuarto de baño, con la opción de hacer diferenciación entre cocina y salón en, por el contrario, integrarlos en un mismo espacio sin paredes pero que se puede separar dependiendo de la disposición de los muebles.