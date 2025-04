¿Hay que declarar el alquiler del piso en la declaración de la renta si se paga por Bizum?

La campaña de la declaración de la renta ya está aquí. Este miércoles, 2 de abril, ha arrancado el plazo para que todos los contribuyentes que deban ajustar sus cuentas con Hacienda realicen el trámite necesario.

Como en años anteriores, la declaración de la renta puede hacerse de manera online a través de la web de la Agencia Tributaria, en modalidad telefónica o presencialmente. Cabe añadir que estas dos últimas opciones requieren de solicitar una cita previa para poder llevarse a cabo.

El día 30 de junio es la fecha tope para presentar la declaración, tanto para todos los contribuyentes que tengan obligación de hacerlo como para los que lo deseen aunque no pasen los límites económicos que establecen dicha obligación.

Aunque para muchas personas cada año se realiza una declaración muy similar a la del anterior, con el paso del tiempo se van introduciendo novedades que pueden facilitarnos la tarea y que, a la vez, pueden generar dudas a cerca de si afectan o no a nuestra declaración de la renta. Un ejemplo de ello son las operaciones a través de Bizum y, más concretamente, en este artículo te hablamos de este escenario: pagar el alquiler por Bizum.

¿Cómo influye en la declaración de la renta que el alquiler se pague por Bizum?

Nos ponemos en situación: vives en un piso de alquiler y, para pagarlo, le pasas las mensualidades a tu casero por Bizum. Esto es algo que muchas personas pueden llevar a cabo debido a la comodidad que implica usar la citada plataforma de pago, sin embargo, de cara a declarar a Hacienda, esto tiene unos efectos, concretamente en el propietario que recibe el dinero.

Entonces, ¿se debe incluir en la declaración de la renta el dinero del alquiler pagado a través de Bizum? Si atendemos a la web de la plataforma de pago, esta es la respuesta: «¿Esto cómo lo declaro? Pues exactamente igual que como cuando declaras el alquiler por transferencia bancaria», indican sin entrar en más detalle.

Así, cualquier propietario que reciba el pago de su vivienda en alquiler por Bizum está obligado a incluirlo en su declaración de la renta, ya que esos ingresos se perciben como rendimientos del capital inmobiliario.

Cabe recordar que, aunque Bizum no suele ser rastreado por Hacienda cuando se usa de manera esporádica o poco habitual, en el caso de pagar el alquiler mes a mes es diferentes, y es que los bancos acostumbran a informar de manera automática sobre operaciones que se consideren relevantes o fuera de lo común, en el caso de Bizum sobre todo cuando se superan los 10.000 euros al año.

«Al igual que todos tus movimientos bancarios, éstos están registrados por lo que, si la suma anual de tus Bizum no supera los 10.000€, no hacen falta ser declarados de forma expresa a Hacienda, ya que son movimientos habituales del día a día y que no tienen un origen laboral o lucrativo» detallan desde Bizum.