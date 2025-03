Estas son todas las novedades en la declaración de la renta 2024-25

La campaña para la declaración de la renta comienza este 2 de abril. En ella, se esperan unos 25 millones de contribuyentes tendrán que declarar los rendimientos correspondientes al año 2024.

Como siempre, quienes tengan la obligación de declarar podrán hacerlo a través de internet, por teléfono o de manera presencial. En cualquier caso, deberán estar atentos al calendario de la Agencia Tributaria para no perderse ninguna fecha importante, especialmente quienes opten por alguna de las dos últimas formas ya que deben pedir cita previa.

Se elija el método que se elija, todos los contribuyentes están sujetos a una serie de normas. Es por ello que es importante conocer todas las novedades que trae esta campaña. Como recuerda Paula Urcera, responsable fiscal en TaxDown, «la declaración es compleja» y se pueden incurrir en errores por lo que es importante tener claras todas las casillas de las que nos podemos beneficiar o que es obligatorio rellenar.

El borrador, insiste, «no siempre está correcto y no todos los ingresos aparecen». «Hacienda no siempre tiene esa información y que no la tenga no implica que no haya que incluirla», señala.

Novedades de la declaración de la renta 2024-25

Aumento de la reducción por rendimientos del trabajo

De los 6.498 euros que se aplicaban para el ejercicio 2023 se pasa a los 7.302 euros anuales del ejercicio de 2024 y por el que ahora se declara. En la práctica, como indican desde TaxDown, «los contribuyentes con salarios más bajos podrán reducir más su base imponible y pagar menos impuestos».

Se eleva el límite de obligatoriedad para presentar la declaración de la renta

Esta es una medida acorde a la subida del pasado año del salario mínimo interprofesional y que tiene como objetivo, como indica Paula Urcera, «beneficiar» a los sueldos más bajos para que no tengan que pagar impuestos.

En concreto, en este 2025 los contribuyentes que reciban rentas del trabajo de más de un pagador por valor inferior a 15.876 euros no tendrán que presentar la declaración de la renta. De esta manera así quedan los límites para presentar la declaración de la renta:

Límites para presentar la declaración de la renta Un pagador: 22.000 euros

Dos o más pagadores: 15.876 euros siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 1.500 euros

Las donaciones aumentan

En este caso, como señala Urcera, «aumenta el porcentaje de los beneficios que nos reporte realizar beneficios». De esta manera, se pasa de poder deducir el 80% de los primeros 150 euros a ese mismo porcentaje con los primeros 250 euros. Por lo tanto, al realizar un donativo de 250 euros y deducirse el 80% «en tu bolsillo es como si pagases 50% aunque te lo devuelvan más tarde».

«También aumenta el porcentaje de deducción del 35% al 40% para lo que se done por encima de esos 250 euros, y del 40% al 45% si hemos donado a la misma entidad durante varios años seguidos», destacan desde TaxDown.

Cambios en las deduciones por vivienda

Quienes alquilaron una vivienda en 2024 tendrán este año más beneficios. Hasta ahora se contaba con una deducción del 60% para este año esta deducción baja al 50%, pero en determinados supuestos se puede elevar el porcentaje hasta el 90%.

Cambios en la dedudcción de vivienda según las circunstancias 90% para propietarios con viviendas en alquiler en zonas tensionadas que además hayan reducido el precio del alquiler al arrendatario en, al menos, un 5%

Reducción del 70% para propietarios con viviendas en alquiler en zonas tensionadas que, sin necesidad de haber bajado el precio del alquiler, la hayan arrendado a inquilinos entre 18 y 35 años

La reducción del 60% pasa ahora a aplicarse solo a arrendatarios que hayan realizado una rehabilitación de la vivienda en los dos años anteriores al nuevo contrato y que esta reforma suponga más del 25% del valor de adquisición

Deducción para los afectados por la DANA

Es una deducción que se pueden aplicar los residentes de la Comunidad Valenciana que hayan sido víctimas de este desastre medioambiental y humano.

Existe una deducción del 100% para los gastos que se deriven de las reparaciones de los daños causados por la gota fría, siempre que las rentas no superen los 45.000 euros en tributación individual o 60.000euros en tributación conjunta.

Quienes se libran de los cambios, al menos de momento, son los parados ya que de momento no estarán obligados a realizar la declaración siempre que estén por debajo de los límites tras la marcha atrás en los planes del Gobierno.

En cualquier caso, la expera fiscal Paula Urcera recomienda siempre hacer el borrador «ya que la declaración puede ser beneficiosa» y en el caso que no lo sea, al no estar obligado a hacerla, puede dejarse sin entregar.

Pago de la renta a través de Bizum

Por primera vez, los contribuyentes a quienes les toque pagar IRPF una vez entregado el borrador podrán hacerlo mediante Bizum, además de los métodos tradicionales ya conocidos.

Plataformas digitales

Este año Hacienda estará especialmente vigilante con aquellos contribuyentes que hayan obtenido rendimiento fruto de operaciones de compraventa como Wallapop o Vinted. Hace unos meses entró en vigor la denominada directiva europea DAC7 para prevenir «el fraude fiscal».

Estarán expuestos a este requerimiento quienes hayan realizado más de 30 ventas o hayan obtenido ingresos por ellos superiores a los 2.000 euros.