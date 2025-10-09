Cuerpo frena a Díaz y afirma que la ampliación del permiso por fallecimiento se hará «de la mano de las empresas»

El anuncio sorpresa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos se ha encontrado con el frenazo del titular de Economía, Carlos Cuerpo, que ha ... abogado por encontrar un «equilibrio» con las empresas.

«Hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas», ha incidido Cuerpo en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que se celebra este jueves en Luxemburgo.

No obstante, el titular de Economía ha defendido la «constante búsqueda» del Gobierno para «seguir conquistando derechos para los trabajadores y mejorando las condiciones laborales».

El presidente CEOE, Antonio Garamendi, ya ha calificado este jueves de «ocurrencia» la propuesta de Díaz, al tiempo que, de forma irónica, ha pedido «un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo».

Preguntado por estas declaraciones, que ha evitado valorar, Cuerpo ha insistido en que la ambición del Gobierno en materia de conquista de derechos laborales es «máxima», como ya ha ocurrido en otras normas, como la reducción de la jornada laboral. No obstante, ha insistido en que es necesario contar con las empresas para hacerlo.