China lleva dos décadas engañando a los consumidores europeos con un falso sello de calidad

El uso de un logo que imita a uno de la Unión Europea y garantiza la seguridad de los productos lleva usándose años sin ningún tipo de intervención ni sanción comunitaria al respecto

ABC ha constatado el amplio alcance del fraude en bazares en España
Xavier Vilaltella

Madrid

Empresas chinas llevan diecinueve años engañando a los consumidores europeos, haciéndoles creer que los productos que venden en el continente han pasado el examen de calidad que exigen las autoridades de la UE, y por el momento no parece que ni la Comisión ni ... el Parlamento comunitarios vayan a hacer nada por arreglarlo, más allá del clásico 'estamos trabajando en ello'.

