Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Mapa
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Cesa la jefa de jurídico de la CNMV con la opa hostil de BBVA sobre Sabadell sin resolver

Patricia Muñoz González-Úbeda ficha por AFI pero sigue en 'comisión de servicios' de forma provisional y voluntaria hasta que la verificación del folleto esté encarrilada

La resolución definitiva de la opa hostil de BBVA sobre Sabadell pilla a la CNMV en plena renovación de su departamento jurídico
La resolución definitiva de la opa hostil de BBVA sobre Sabadell pilla a la CNMV en plena renovación de su departamento jurídico ABC
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá que afrontar lo que queda de agosto la opa hostil de BBVA sobre Sabadell en plena renovación de su departamento jurídico, área clave en el estudio y análisis de los folletos sobre operaciones corporativas de ... esta índole. Así, según ha podido saber ABC de fuentes del regulador, la directora general de jurídico del organismo regulador, Patricia Muñoz González-Úbeda, ha comunicado de forma interna el cese de su cargo a finales de julio, pero ha decidido de forma provisional y voluntaria mantenerse en 'comisión de servicios' hasta que la verificación del nuevo folleto de la opa esté prácticamente encarrilado. De hecho, su cese no se ha hecho oficial fuera de la CNMV, ni se ha cambiado nada en el organigrama de la web, y no se hará hasta romper su relación laboral definitivamente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app