Las sinergias y el precio, los focos de conflicto en la opa de BBVA

BBVA decidió el lunes ir hasta el final con la opa pese al veto del Gobierno a la fusión durante al menos tres años y las maniobras de Banco Sabadell con TSB, pero las dudas sobre ciertos números de la operación siguen ... muy presentes. Concretamente, los cálculos de las sinergias esperadas y qué pasará con el precio de la oferta son los dos puntos más calientes ahora mismo.

Las sinergias esperadas, que son los ahorros que calculan obtener con la adquisición, son desde hace más de un año un foco de conflicto entre ambas entidades, así como el coste que le supondría la adquisición en términos de capital (solvencia). BBVA estimaba al inicio que la operación le costaría 51 puntos básicos de capital en el escenario central, algo que siempre ha discutido el banco catalán, pero ahora sin fusión durante al menos tres años apunta a 62 puntos básicos; las sinergias, por su parte, las estiman en 850 millones, pero con matices.

Esos 850 millones se desglosan en 750 millones de ahorro en costes operativos (tecnología, administración y personal) y 100 millones en ahorro de costes de financiación. Según argumenta el Sabadell, el veto del Gobierno a la fusión provoca que estas sinergias sean de cero euros mientras dure esa condición del Consejo de Ministros. BBVA, en su caso, niega la mayor y apunta a que la prohibición del Ejecutivo lo que provoca es el retraso en la consecución de parte de las sinergias, no hablan de que se pierda todo.

El conflicto en los cálculos es evidente, y es por ello que el Sabadell exige al opante mayor transparencia en los datos ya que BBVA no ha aclarado todavía cómo quedan las cifras finales. Recientemente la entidad vasca ha señalado que actualizarán y harán públicas todas las cifras cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la opa en septiembre, que es el documento donde deben venir recogidas todas las condiciones y estimaciones para que puedan decidir los accionistas del Sabadell una vez se abra el periodo de aceptación.

Ahorros 850 millones son las sinergias que calculaba desde el inicio el BBVA, pero cuya consecución se retrasaría en parte durante al menos tres años por la intervención del Gobierno

Los analistas estarán muy pendientes de las cifras ya que las sinergias son clave en la decisión que tomen los inversores institucionales. En un reciente informe, los analistas de Bankinter destacan la importancia de la actualización de las cifras teniendo en cuenta el veto del Gobierno a la fusión. Bank of America señalaba hace escasas semanas que la opa tiene «una sólida justificación industrial», pero que «las restricciones impuestas diluyen la rentabilidad de la operación». En su caso apuntan a que las sinergias tecnológicas se reducirían de 450 a 300 millones.

Carola Andrea Saldias, analista responsable de bancos españoles de Scope Ratings, señala por su parte que los vascos tendrán que «reevaluar el valor razonable de la oferta y ajustarlo al perímetro de negocio revisado limitado exclusivamente a España, actualizando las hipótesis iniciales sobre sinergias potenciales y creación de valor dentro de este ámbito más reducido». Fuentes de las consultoras 'big four' sí que sostienen que BBVA podría lograr sinergias ya que no todo depende de la fusión, hay ahorros que podrían materializarse en cualquier escenario.

Mejora de la oferta

El otro punto polémico es el precio. La oferta de BBVA es en acciones, más una pequeña cantidad en efectivo por ajuste de los dividendos repartidos. Al inicio de la opa, la oferta suponía una prima del 30% sobre los precios de cierre del 29 de abril de 2024. Pero al ser principalmente en acciones, la prima fluctúa con la cotización.

Sabadell ha subido en Bolsa bastante más que BBVA y eso ha provocado que desde enero la prima sea negativa, lo que indica que los accionistas de la entidad catalana perderían dinero si acuden a la opa en comparación a quedarse dentro del Sabadell. Ahora esa prima -que llegó a estar casi en el -15%- se encuentra en el -8,6%, después de que ayer, un día después de anunciar los vascos que continúan con la operación, el Sabadell subiera un 0,99% en Bolsa y el BBVA cayera un 1,87%.

En el problema del precio insisten mucho en el Sabadell, en el sentido de que sus accionistas, si acuden, ahora mismo perderían dinero. Y eso tampoco pasa desapercibido a los analistas, que llevan meses presionando hacia la posibilidad de que BBVA tenga que mejorar la oferta, ya sea con un mejor canje o poniendo dinero en efectivo.

Tras la decisión de continuar con la opa, el BBVA cayó ayer un 1,87% en Bolsa mientras que el Sabadell subió un 0,99%

Bank of America recuerda que «el mercado está descontando que BBVA mejorará la oferta de Sabadell en unos 2.000 millones de euros», aunque en su caso lo consideran excesivo. Desde Bankinter indican que «la probabilidad de éxito es reducida si BBVA no mejora la oferta», y en Renta 4 destacan algo similar: «Si realmente quiere contar con opciones de que la oferta salga adelante debería mejorar la oferta para al menos salvar el diferencial de la ecuación de canje». Otros entidades como Barclays, Caixabank, Citi, Alantra o Deutsche Bank también han apuntado en sus informes estos meses a esa posibilidad.

Entre los analistas también sostienen que lo mejor sería poner dinero en efectivo sobre la mesa. Asimismo, a nadie le pasa desapercibido que BBVA dispone de exceso de capital de más de 4.000 millones para poder acometer una mejora del precio de la opa, aunque en la entidad siempre niegan que vayan a incrementar la oferta. Lo cierto es que el banco dispone casi hasta el último momento de la opa para subir el precio y esa es una baza que podrá guardarse hasta el final por si ve que la situación se tuerce durante la aceptación de los accionistas del Sabadell.