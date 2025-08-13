Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Mapa
Todos los incendios activos en España

Las sinergias y el precio, los focos de conflicto en la opa de BBVA

El Sabadell exige más transparencia y el mercado presiona por una mejora de la oferta

BBVA continúa con la opa sobre el Sabadell pese a la venta de TSB y el macrodividendo

Carlos Torres, presidente de BBVA
Carlos Torres, presidente de BBVA Reuters
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

BBVA decidió el lunes ir hasta el final con la opa pese al veto del Gobierno a la fusión durante al menos tres años y las maniobras de Banco Sabadell con TSB, pero las dudas sobre ciertos números de la operación siguen ... muy presentes. Concretamente, los cálculos de las sinergias esperadas y qué pasará con el precio de la oferta son los dos puntos más calientes ahora mismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app