La casa prefabricada de Leroy Merlin de 70 m² por menos de 20.000 euros que puedes personalizar a tu antojo

Comprar o alquilar una vivienda en España está cada vez más difícil, especialmente para los jóvenes, mientras los salarios no crecen al ritmo de los precios, lo que agrava los problemas sociales vinculados al acceso a un hogar.

El precio medio del alquiler ... ha subido más de un 10% en el último año, mientras que el coste de compra de una vivienda se ha disparado especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, el esfuerzo económico medio para afrontar una hipoteca supera ya el 35% del salario neto, superando las recomendaciones internacionales de sostenibilidad financiera.

Ante esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta activar planes de ayuda al alquiler y promover la construcción de vivienda pública, pero los expertos advierten de que la oferta sigue siendo insuficiente. La falta de vivienda asequible amenaza con consolidar una brecha social y generacional difícil de revertir.

Una casa prefabricada de Leroy Merlin que causa furor por menos de 20.000 euros

Los analistas prevén que la tendencia alcista persista hasta finales de año, con subidas entre el 5% y el 8% adicionales. Y ante este panorama no es de extrañar que las alternativas a una vivienda tradicional estén ganando peso ya sea en la compra de contenedores, casas flotantes, caravanas o casas prefabricadas, ya que todas estas opciones son muchísimo más baratas que las casas convencionales.

Y no hablamos solo de una alternativa temporal o de emergencia, sino de hogares completamente funcionales, sostenibles y habitables durante todo el año, diseñados para quienes desean ampliar su espacio sin recurrir a costosas y eternas obras de albañilería.

Entre las opciones más relevantes se encuentra la estructura prefabricada en Steel Frame de 70 metros cuadrados que ofrece Leroy Merlin en su tienda online y que se ha convertido en una de las opciones más buscadas para construir viviendas modulares en nuestro país. Un diseño modular y una durabilidad superior a los 100 años, tal y como indican en la web sobre esta solución fabricada por Prefablot, elaborada con acero galvanizado G550, un material conocido por su gran resistencia.

Características principales de la estructura Steel Frame 70 m² El material principal es el acero galvanizado G550 C89x4, que ofrece máxima resistencia estructural.

Sistema de montaje tipo Mecano para una instalación rápida y sencilla.

Diseño totalmente personalizable en tamaño, distribución, ubicación de puertas/ventanas y forma del techo.

Superficie interior y exterior de 70 m², con dimensiones de 13 m de ancho, 5.20 m de profundidad y 3.30 m de altura.

Espesor de pared de 90 mm y suelo estructural básico incluido.

Revestimiento exterior con Eco-Multiboard CE, material ignífugo e hidrófugo.

Vida útil superior a 100 años, resistente a condiciones climáticas extremas.

Materiales certificados, sostenibles y con construcción eficiente que reduce residuos y minimiza impacto ambiental.

El diseño que ofrecen es un sistema tipo Mecano que permite una instalación sencilla y rápida, ideal para quienes buscan un proyecto funcional sin necesidad de meterse en obras complejas.

Imagen del modelo Steel Frame 70 m² Leroy Merlin

El modelo del que hablamos permite al usuario ajustar a su antojo el tamaño y la distribución de la casa, debido a que es modular y personalizable. Podemos elegir la ubicación de las puertas, las ventajas y la forma del techo. Esta casa prefabricada incluye suelo estructural básico, paredes de fachada, tabiques, vigas para techo, tela asfáltica de sellado y protección, además de agujeros de 35mm para cables y tuberías.

Ventajas de esta construcción modular Personalización completa: desde el diseño hasta la distribución interior.

Montaje rápido y sencillo con manual incluido.

Adecuada para proyectos residenciales, oficinas pequeñas, o anexos.

Transporte facilitado mediante cajas o palets.

Material ecológico y sostenible, con bajo impacto ambiental.

La superficie útil es de 70 metros cuadrados, tal y como se explica en la web de Leroy Merlin, unas dimensiones de 13 metros de ancho, 5,20 metros de profundidad y 3,30 metros de altura. Los materiales cumplen con la certificación ISO 9001:2015, lo que garantiza procesos de producción sostenibles y controlados. El revestimiento exterior es de Eco-Multiboard CE, ignífugo e hidrófugo.

No incluye instalación, revestimiento interior, ventanas, puertas, sistemas eléctricos o mobiliario, pero se pueden añadir con productos de Leroy Merlin. El envío tarda alrededor de 45 días y cuesta 280 euros a domicilio. Además, ofrece financiamiento y pagos aplazados.

El modelo tiene un precio de 17.570 euros y se vende exclusivamente en la web de Leroy Merlin, sin disponibilidad en tiendas físicas ni por teléfono.