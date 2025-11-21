La casa prefabricada de 114 metros cuadrados y menos de 40.000 euros que causa furor en España

España enfrenta una grave crisis habitacional que en 2025 se ha intensificado, con graves dificultades para que muchas personas puedan acceder a comprar o alquilar vivienda.

Los precios de alquiler están récord y superan la capacidad económica de muchos hogares, dejando fuera del mercado ... a un sector importante de la población.

Se calcula que hacen falta cerca de 700.000 viviendas nuevas para cubrir la demanda, debido a un déficit estructural causado por la escasez de suelo urbanizable, trabas administrativas y elevados costes de construcción.

Además, el mercado inmobiliario está tensionado con precios disparados y salarios estancados, dando lugar a una crisis de accesibilidad que amenaza con cronificarse.

114 metros cuadrados de vivienda por menos de 40.000 euros

Y ante este panorama no es de extrañar que las alternativas a una vivienda tradicional estén ganando peso ya sea en la compra de contenedores, casas flotantes, caravanas o casas prefabricadas, ya que todas estas opciones son muchísimo más baratas que las casas convencionales.

Entre las opciones más relevantes se encuentra la casa prefabricada modelo Boston de Pineca, una vivienda de madera natural de 114 m² que se ofrece a un precio base muy competitivo de 37.474 euros. Su distribución incluye un amplio salón de 30 metros cuadrados, un porche cubierto de 12 metros cuadrados, dos baños y seis estancias adicionales versátiles que pueden adaptarse como dormitorios, despachos, almacén o despensa.

Estas pueden añadirse de manera opcional, pudiéndose personalizarse a modo de dormitorios, despachos o trasteros, según las necesidades particulares de cada usuario.

Claves del modelo Boston de Pineca Un salón amplio de 30 metros cuadrados

Dos baños completos

Un porche cubierto de 12 m², ideal para cenas al aire libre

Seis estancias multifuncionales que pueden destinarse a dormitorios, oficinas, despensas o trasteros, según las necesidades del propietario.

Pineca la define en su página web como «la residencia secundaria perfecta para toda su familia y amigos durante los fines de semana», aunque también es una opción viable para vivienda principal gracias a su amplitud y confort. La empresa destaca que el presupuesto es transparente y cubre desde la fabricación hasta el ensamblaje en la parcela, con una instalación rápida que puede completarse en semanas, además de un servicio de asistencia técnica para clientes noveles en construcción.​

Las casas prefabricadas han emergido como una alternativa real y asequible frente a la construcción tradicional. Ofrecen ventajas como precios más bajos, plazos de entrega breves, eficiencia energética, sostenibilidad y adaptabilidad, lo que atrae tanto a jóvenes que buscan independizarse, familias que desean una segunda residencia y profesionales que trabajan en remoto. ​