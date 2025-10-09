Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Cambio en las transferencias bancarias a partir de hoy: la nueva obligación para evitar que te estafen

La normativa europea busca mejorar los mecanismos de seguridad de las entidades y evitar fraudes o errores

El cambio en las transferencias bancarias que llegó a España en enero y afecta a tu bolsillo

Cambio en las transferencias bancarias a partir de hoy: la nueva obligación de los bancos para evitar que te estafen
Cambio en las transferencias bancarias a partir de hoy: la nueva obligación de los bancos para evitar que te estafen PIXABAY
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El panorama bancario europeo está sufriendo una serie de transformaciones que afectan directamente a los clientes de las distintas entidades. El año comenzó con una modificación en las transferencias bancarias para que estas fuesen inmediatas con el mismo coste que las transferencias ... ordinarias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app