Bruselas rechaza imponer aranceles al arroz de Asia a pesar del desplome de los precios

La Comisión frustra el intento de la Eurocámara de limitar las entradas aunque el grano se ha depreciado un 35% en el mercado internacional

El arroz de Camboya y Birmania hunde el precio en España y amenaza al sector

Campo de arroz en China
Campo de arroz en China AFP
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

En plena crisis mundial del precio del arroz, que se ha anotado una caída del 35% en los mercados internacionales en apenas un año, y mientras grandes productores como Japón, India o Filipinas aplican medidas proteccionistas ante una situación que las firmas de ... análisis anticipan que irá a peor en 2026, la Unión Europea -o más bien, la Comisión y algunos países- ha decidido que ni siquiera en estas circunstancias va a limitar la entrada de grano extracomunitario a arancel cero. Así lo han decidido el Ejecutivo comunitario, el Consejo Europeo (los Estados miembro) y el Parlamento tras una larga negociación a tres bandas que concluyó el martes de la semana pasada, con un resultado que satisface las expectativas de los países compradores -los del norte- pero para los productores españoles e italianos supone «una sentencia de muerte», según denuncia la organización agraria Asaja.

