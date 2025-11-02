El arroz de Camboya y Birmania hunde el precio en España y amenaza al sector

El sector arrocero español acaba de terminar una de las campañas más críticas de su historia, con precios que en buena parte de las regiones productoras –el Delta del Ebro, las marismas del Guadalquivir, la Albufera valenciana y Badajoz principalmente– ... no han cubierto los costes de producción. Y una vez más, esto se explica por la llegada de producto extracomunitario –de Camboya y Birmania en este caso– que es más barato porque no está sujeto a las normas de calidad que imperan en la Unión Europea. Es el mismo problema, en fin, que ya existe con las importaciones de tomate marroquí o cereal ucraniano, y que ha puesto a los agricultores europeos en pie de guerra con la Comisión Europea, más ahora que esta negocia otro acuerdo con el bloque Mercosur.

Sin embargo, el caso del arroz resulta especialmente gravoso, tanto que ha conseguido unir a agricultores e industria en una causa común para que Bruselas ponga coto al libre comercio. Esto último es inusual en el sector agroalimentario, dado que los intereses de productores y transformadores suelen ser divergentes –lógicamente, pues unos quieren comprar más barato y otros vender más caro– e ilustra a las claras hasta qué punto el caso del arroz es, para muchos, injusto.

Según explica a ABC Héctor Alepuz, portavoz de la organización agraria Asaja, los precios en origen –los que percibe el agricultor– han caído un 15% en lo que va de año, tanto que esta campaña las variedades japónica (el bomba) e índica (el de grano largo) se han pagado en el entorno de los 440 y 310 euros la tonelada respectivamente. Esto se justifica por una multitud de factores, empezando por las buenas condiciones climatológicas en el Sudeste Asiático, que han hundido los precios mundiales. Este año todos los países de la región venden por debajo de los 350 euros, mientras el año pasado todos lo hacían por encima de los 450. Paralelamente, España ha recuperado su producción normal (98.000 hectáreas cultivadas en 2025, según el Ministerio de Agricultura) tras una sequía que en 2023 la dejó en apenas 55.000 hectáreas. Y esa coincidencia ha resultado fatal, pues las importaciones 'extra' que tuvieron que llegar para suplir la escasez nacional durante la sequía se han quedado una vez han vuelto las lluvias, explica el portavoz de Asaja.

'Todo menos armas'

Hasta aquí lo que refiere al clima, pues la verdadera causa del desplome de los precios está en un viejo acuerdo rubricado por la UE con Camboya y Birmania. Uno, por cierto, que es el perfecto ejemplo del perjuicio que puede causar una entente comercial si no se redacta con un pensamiento a largo plazo y se le incluyen mecanismos efectivos para defender a los productores europeos si las condiciones del mercado cambian; precisamente, este es uno de los temores del campo para con el acuerdo de Mercosur.

-15% Desplome de precios El sector denuncia que los precios en origen se han desplomado por debajo de los costes de producción, poniendo en riesgo la continuidad del negocio.

Desde inicios de siglo, la relación comercial agrícola de Camboya y Birmania con la UE se rige por un tipo de régimen llamado Todo Menos Armas (TMA), un marco preferencial diseñado para países subdesarrollados que les permite exportar productos a la UE a arancel cero, siempre que no se trate de armas. El problema, apuntan desde Asaja, es que la decisión se tomó en los años noventa, cuando la exportación de esos países era irrisoria, y no se previó ningún mecanismo efectivo para defender a los arroceros europeos en caso de que esos países se convirtieran en grandes exportadores, que es precisamente lo que ha sucedido. Hasta agosto de este año, la UE importó 1.586.000 toneladas de arroz, de las que una tercera parte provinieron de Camboya y Birmania; exactamente, 522.000 toneladas. Para comparar, baste decir que la producción española la pasada campaña rondó el medio millón de toneladas.

La legislación comunitaria prevé mecanismos de salvaguardia para imponer aranceles a determinados productos cuando pongan en peligro al sector primario de la UE, pero su activación es lenta y muchas veces no se produce hasta que es demasiado tarde. De hecho, para el caso que nos ocupa, la cláusula de salvaguardia solo se ha activado una vez, en 2019, y ocurrió tras una negociación de tres años. Según explica Alepuz, es la política la que lo complica todo, ya que la suspensión de las importaciones debe ser aprobada por los Estados miembro, y en esas discusiones intervienen los intereses divergentes de países productores y compradores en el seno de la UE.

Dinamarca, con el campo

Precisamente por esto, las próximas semanas serán clave para el sector arrocero, pues Bruselas será testigo de una negociación de cuyo resultado depende su viabilidad económica. Tras años de presión en Europa, el 'lobby' agrícola ha conseguido que el gobierno de Dinamarca –que actualmente ostenta la presidencia del Consejo de la UE– lance una propuesta para convertir en automática la cláusula de salvaguardia del acuerdo TMA con Camboya y Birmania, de modo que la suspensión de las exenciones arancelarias se aplicaría en cuanto las importaciones superaran un determinado umbral, sin interferencias de políticos.

Sin embargo, Bruselas quiere que ese umbral se sitúe entre las 608.000 y las 786.000 toneladas anuales, lo que convierte el mecanismo en virtualmente inútil. Está por ver cuál es la posición formal que adoptan la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados, pues se necesita del concierto de las tres partes para sacar adelante la reforma, y cómo la justifican. Por el momento, la industria –a través de la patronal Uniade– ha dado la sorpresa al ponerse del lado de los arroceros.