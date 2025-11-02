Suscribete a
El arroz de Camboya y Birmania hunde el precio en España y amenaza al sector

Los agricultores, pendientes de una negociación clave en Bruselas para frenar las importaciones

Bruselas lanza el pacto con Mercosur y deja a Francia sin capacidad para vetarlo

Xavier Vilaltella

El sector arrocero español acaba de terminar una de las campañas más críticas de su historia, con precios que en buena parte de las regiones productoras –el Delta del Ebro, las marismas del Guadalquivir, la Albufera valenciana y Badajoz principalmente– ... no han cubierto los costes de producción. Y una vez más, esto se explica por la llegada de producto extracomunitario –de Camboya y Birmania en este caso– que es más barato porque no está sujeto a las normas de calidad que imperan en la Unión Europea. Es el mismo problema, en fin, que ya existe con las importaciones de tomate marroquí o cereal ucraniano, y que ha puesto a los agricultores europeos en pie de guerra con la Comisión Europea, más ahora que esta negocia otro acuerdo con el bloque Mercosur.

