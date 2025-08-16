Suscribete a
La baza del Supremo o un cambio de gobierno, las opciones de BBVA para poder fusionarse con el Sabadell

El Ejecutivo de Pedro Sánchez impuso al banco la prohibición de hacer desaparecer a la entidad catalana durante al menos tres años, lo cual afecta también al sentido de la operación

El BBVA lleva al Gobierno ante el Supremo para tumbar su intervención en la opa

La sede de BBVA en Madrid
La sede de BBVA en Madrid
Daniel Caballero

BBVA piensa no solo en el resultado de la opa sobre Banco Sabadell sino también en el día después. Y ese día después, si triunfa la operación, tiene un panorama algo sombrío para el banco vasco debido a la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez ... , que vetó la fusión posterior durante al mes tres años y ha puesto en cuestión el sentido de la adquisición. Pese a todo, la entidad irá hasta el final.

