Airbus cierra la compra de seis centros de Spirit AeroSystems que fabrican piezas para sus aviones comerciales

Como parte de las condiciones de la CE a la compra de Spirit por parte de Boeing

Avión fabricado por Airbus
Avión fabricado por Airbus AFP

Airbus ha cerrado la compra de seis plantas de Spirit AeroSystems, compañía que ha sido adquirida por Boeing, que realizan tareas relacionadas con los aviones comerciales del fabricante europeo. Con el cierre de esta operación, Airbus añade más de 4.000 trabajadores y seis ... instalaciones donde se realizan actividades de «importancia crítica» para los aviones comerciales de Airbus, según ha señalado el vicepresidente de Operaciones del segmento de aviones comerciales de Airbus, Florent Massou.

