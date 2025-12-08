Airbus cierra la compra de seis centros de Spirit AeroSystems que fabrican piezas para sus aviones comerciales

Airbus ha cerrado la compra de seis plantas de Spirit AeroSystems, compañía que ha sido adquirida por Boeing, que realizan tareas relacionadas con los aviones comerciales del fabricante europeo. Con el cierre de esta operación, Airbus añade más de 4.000 trabajadores y seis ... instalaciones donde se realizan actividades de «importancia crítica» para los aviones comerciales de Airbus, según ha señalado el vicepresidente de Operaciones del segmento de aviones comerciales de Airbus, Florent Massou.

De esta forma, la planta de Kinston (EEUU), donde se desarrollan partes del fuselaje del A350, se une como Airbus Aerosystems Kinston; la planta de Saint-Nazaire (Francia) -fuselaje del A350-, se une como Airbus Atlantic Cadréan; la planta de Casablanca (Marruecos) -componentes del A321 y el A220- se incorporará como Airbus Atlantic Maroc Aero; la producción de alas y fuselaje central del A220 en Belfast (Irlanda del Norte) pasará a denominarse Airbus Belfast; la producción de componentes de alas para el A320 y el A350 en Prestwick (Escocia) pasará a ser una filial denominada Prestwick Aerosystems; y la producción de pilones del A220 se trasladará desde Wichita (EEUU), a la planta de Saint-Eloi (Francia).

Además, Airbus ha recibido una compensación de 439 millones de dólares (376 millones de euros) y otras ciertas cantidades para liquidar pasivos en virtud de lo dispuesto en los acuerdos de compra, informa EP.

La adquisición de Spirit por Boeing fue aprobada por la Comisión Europea el pasado octubre con la condición de que se le vendiera a Airbus la parte del negocio donde se fabrican piezas para sus aviones.

La operación, valorada en unos 4.700 millones de dólares (4.372 millones de euros), hizo temer a Bruselas que se redujera la competencia en los mercados de aeroestructuras y grandes aviones comerciales, además de perjudicar al suministro del fabricante europeo y que Boeing tuviera acceso a información sensible de Airbus.