Suscribete a
ABC Premium
Directo
Nogueras responde a las cesiones de Sánchez: «La posición de Junts no cambia»
El tiempo
Lluvias y nevadas durante el puente de diciembre, según la Aemet

Airbus revisa a la baja la entrega de aviones para 2025 tras los problemas con los A320

El fabricante paneuropeo no toca sus previsiones financieras pese a los retrasos anunciados

Airbus llama a revisar a 6.000 aviones de la familia A320 y reconoce que habrá interrupciones operativas en las aerolíneas

Un avión A320 de Airbus
Un avión A320 de Airbus AFP
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Airbus revisa a la baja el número de aviones que entregará hasta final de año por los problemas detectados en los aviones de la familia A320 (A319, A320 y A321). El fabricante aeronáutico europeo ha comunicado este miércoles, que serán 790 aviones y no ... 820, como estaba previsto anteriormente, los que se habrán entregado al terminar 2025. «Debido a un reciente problema de calidad con un proveedor en los paneles del fuselaje que afectó el flujo de entregas de la Familia A320, Airbus SE actualiza sus previsiones de entrega de aviones comerciales para 2025», es el mensaje literal que ha remitido la compañía al mercado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app