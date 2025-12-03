Airbus revisa a la baja la entrega de aviones para 2025 tras los problemas con los A320

Airbus revisa a la baja el número de aviones que entregará hasta final de año por los problemas detectados en los aviones de la familia A320 (A319, A320 y A321). El fabricante aeronáutico europeo ha comunicado este miércoles, que serán 790 aviones y no ... 820, como estaba previsto anteriormente, los que se habrán entregado al terminar 2025. «Debido a un reciente problema de calidad con un proveedor en los paneles del fuselaje que afectó el flujo de entregas de la Familia A320, Airbus SE actualiza sus previsiones de entrega de aviones comerciales para 2025», es el mensaje literal que ha remitido la compañía al mercado.

Aún con esos retrasos, Airbus mantiene sus previsiones financieras, tal como se presentaron en los resultados de los primeros nueve meses de 2025. La compañía dice todavía aspirar a un ebit ajustado (beneficio antes de intereses e impuestos) de aproximadamente 7.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de financiación a clientes de aproximadamente 4.500 millones de euros.

Noticia Relacionada Airbus se desploma en Bolsa por las dudas generadas tras los fallos técnicos Xavier Vilaltella El mercado castiga a la compañía por el incidente con eel 'software' en cerca de 6.000 aviones y los problemas de calidad en el fuselaje de nuevas unidades

Airbus hace este anuncio tras el batacazo sufrido el pasado lunes en los mercados, cuando sus acciones llegaron desplomarse un 10% en la Bolsa de París, tras reconocerse «problemas de calidad» en la producción de paneles de fuselaje de docenas de aviones de la familia A320. Un hecho al que se unió la retirada durante el pasado fin de semana de hasta 6.000 aeronaves del mismo modelo, la mitad de la flota en todo el mundo, tras detectar Airbus en un vuelo reciente que la «radiación solar intensa» afectaba a los sistemas de control de vuelo de las aeronaves.

El incidente que hizo saltar las alarmas en Airbus se produjo el pasado 30 de octubre en un avión de la compañía estadounidense Jet Blue durante un vuelo entre Cancún y Newark (Nueva Jersey), el cual se saldó con tres heridos leves tras perder la aeronave mucha altitud en pocos segundos. Tras abrir una investigación sobre estos hechos, Airbus llegó a la conclusión de que el problema estaba en una actualización defectuosa que provoca el funcionamiento errático de los ordenadores de alerones y elevadores (ELAC, por sus siglas) bajo radiación solar intensa, lo que podía provocar maniobras involuntarias, como le sucedió al avión de la aerolínea norteamericana.

Fin de semana intenso en las aerolíneas

Tras la comunicación de Airbus a sus clientes, el problema obligó el pasado fin de semana a las aerolíneas a trabajar a marchas forzadas para instalar un modelo de software anterior -según las directrices del fabricante- y así no tener que ver interrumpida su operativa, lo que ocurrió inevitablemente en muchos casos, ya que se produjeron retrasos y algunas cancelaciones por el incidente. El pasado lunes, Airbus comunicó que la gran mayoría de aviones ya había recibido las modificaciones necesarias, pero que aún quedaban 100 aparatos que faltaban por rectificar, ya que algunos de ellos necesitan de cambios más complejos porque se tiene que tocar además el 'hardware' del avión.

El modelo A320 es la espina dorsal del negocio comercial del fabricante aeronáutico. Es incluso el avión más vendido del mundo, con 12.257 unidades, tras superar recientemente en aparatos vendidos al 737 de su rival estadounidense Boeing (12.254), pese a que este último empezó a comercializar su aeronave de un único pasillo en 1968, y el paneuropeo 20 años después. Tras el anuncio de los retrasos en las entregas, Airbus no sufre ningún correctivo en Bolsa este miércoles y las acciones suben un 2,25% al comienzo de la jornada bursátil.