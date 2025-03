Los sindicatos calientan la «batalla» salarial contra los empresarios y prevén elevar la conflictividad laboral

Los sindicatos ya tienen hoja de ruta en caso de no lograr un acuerdo satisfactorio en la negociación que mantienen, ahora congelada, con los empresarios para un nuevo marco de AENC que fije un marco común para las revalorizaciones salariales en los próximos ... tres años, y esta pasa por elevar a conflictividad en las empresas. Tal y como avanzó este medio, la última propuesta de la CEOE trasladada a UGT y CC.OO. para incrementar un 8% las remuneraciones en el próximo trienio cayó en saco en roto al no incluirse en la oferta una cláusula de indexación salarial al IPC que garantice compensar la eventual pérdida de poder adquisitivo al cierre del año.

En este punto y ante las movilizaciones previstas para el próximo 1 de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores , las centrales sindicales ponen el foco en una tediosa negociación que tiene pocos visos de fructificar, toda vez que la patronal considera una línea roja esta incorporación de cláusulas de revisión salarial al prever que podría suponer un yugo para los empresarios que ya han visto incrementar el precio de las materias primas, y que se verían obligados a llevar a cabo revalorizaciones salariales que dispararían también los costes laborales.

Fuentes sindicales confirmaban hace escasos días a ABC que estarían dispuestos a rebajar el porcentaje de subida de las nóminas para 2022 siempre y cuando se garanticen en próximos años la recuperación del poder adquisitivo perdido mediante esas cláusulas. Por lo que la negociación para la AENC parece estar en punto muerto y sin salida aparente. Hasta el momento, en el seno de las compañías ya han avanzado en esta materia y, hasta febrero, las subidas pactadas en convenio alcanzan el 2,26% .

De este modo, la «batalla» por los salarios centró este lunes buena parte de la presentación de los actos del 1º de mayo por parte de CC.OO. y UGT, con varias advertencias a la CEOE: si no hay acuerdo salarial para la negociación colectiva habrá más conflictividad laboral y además los sindicatos «bloquearán» el desarrollo en los convenios colectivos de aspectos de la reforma laboral que podrían beneficiar a las empresas, como la ampliación la duración de los contratos por circunstancias de la producción de seis meses a un año o la regulación de los contratos fijos discontinuos.

«La CEOE se juega que bloqueemos los desarrollos de la reforma laboral y debería tener interés en negociar (...) Sería una irresponsabilidad que aumentara la conflictividad por su cerrazón a que el aumento de los salarios tenga una relación muy directa con el coste de la vida», afirmó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez .

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo , añadió que la negociación con CEOE para el acuerdo de convenios se encuentra en una situación de «cierto bloqueo», por lo que los sindicatos tratarán de «tensionar» las mesas donde se discuten los convenios colectivos para hacer volver a la patronal al diálogo. «CEOE tendría que plantearse si prefiere un escenario medianamente ordenado de la negociación colectiva o uno de creciente conflictividad», avisó.

En todo caso, los sindicatos avisan de que si no hay acuerdo ni voluntad de negociación iniciarán un proceso de movilizaciones en las próximas semanas , «no sólo convenio a convenio», sino con la intención de sumar a todos los sectores que tienen que negociar sus convenios. «La CEOE tiene que ser consciente de que si no hay acuerdo para renovar el pacto de convenios, la situación de conflictividad en España crecerá de manera exponencial. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a dejar que los convenios sigan su suerte sin dar una respuesta», advirtió el líder de UGT.

Los dirigentes sindicales han denunciado que las organizaciones empresariales «están tratando de que todo el incremento de la inflación vaya a las espaldas de los trabajadores» al rechazar la propuesta sindical de introducir en los convenios cláusulas de revisión salarial de aplicación anual.

La CEOE pretende, en cambio, que, de existir esas cláusulas, éstas se apliquen al final del periodo de vigencia del posible acuerdo, es decir, a finales de 2023 ó 2024, dependiendo de si se pactara un acuerdo a dos o a tres años. Los sindicatos se niegan, pues ello implicaría que los trabajadores acumularan una «enorme» pérdida de poder adquisitivo en dos años y medio , convertiría en «ciencia ficción» la recuperación de lo perdido para los trabajadores temporales y lastraría el consumo y, por tanto, el crecimiento económico y la creación de empleo.

«La recuperación del diferencial de precios en los salarios no puede ser a final de ciclo porque eso es como no hacer nada. No es una vía de salida para nosotros«, defiende Sordo, que ha dejado claro que, para los sindicatos, »la batalla por los salarios no va a ser flor de un día«.

Álvarez, por su parte, denuncia que actualmente sólo el 16% de los convenios tienen cláusula de revisión salarial y ha explicado que en las empresas donde hay una gran implantación sindical no es tan difícil negociar convenios con condiciones dignas, pero sí lo es en aquellos sectores con menor articulación sindical. «Es por ellos por los que queremos que las cláusulas de garantía salarial sean el instrumento fundamental», afirmó.

Desvincular pensiones del IPC, «un escándalo»

Sordo y Álvarez también criticaron las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que pedía desvincular la actualización de las pensiones del IPC . Para los líderes sindicales, es un «escándalo» que se pida algo así cuando la propia CEOE firmó el acuerdo que ligaba la evolución de las pensiones a los precios . «Con la reforma laboral dijo que no se podía tocar una coma y ahora dice esto sobre la reforma de pensiones. ¿Es que la CEOE firma los acuerdos al tuntún?», le ha reprochado Sordo.

Los líderes de CC.OO. y UGT también se refirieron este lunes al plan de respuesta a la guerra del Gobierno, que calificó de «insuficiente» en lo que respecta a las medidas de protección de las rentas. Así, aunque se han mejorado los bonos sociales y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) , instan al Gobierno a instaurar una prestación social para que las personas con bajos ingresos puedan llegar a final de mes ante la escalada de los precios, no sólo energéticos, sino de toda la cesta de la compra. «Las personas que perciben en torno a los 1.000 euros, que son unos 9,5 millones de personas, no pueden llegar a final de mes con esta inflación y sería bueno que se tomaran medidas, como una prestación social «, reclamaban los sindicatos.

Para contener los precios, los líderes sindicales han emplazado al Gobierno a defender «con fuerza» su propuesta de sacar el precio del gas de la formación de los precios de la electricidad y, sobre el pacto de rentas que pidió en su día el Ejecutivo, se han mostrado bastante críticos con cómo se han desarrollado los acontecimientos. A juicio de Pepe Álvarez, el Gobierno lanzó el «titular» pero no ha pasado de ahí, pues no aprecian un interés real por su parte de conseguirlo.

«En España no hay sobre la mesa ninguna propuesta seria de pacto de rentas . Ni la hay ni se la espera (...) Hablar de pacto de rentas actualmente es hablar de un unicornio azul (...) Se ha emplazado a los agentes sociales a un pacto de rentas confundiéndolo un pacto salarial. Nos han pedido hacer una cesta de mimbre sin poner los mimbres«, ha denunciado Sordo.

Rechazo a bajar impuestos

En materia fiscal, los líderes sindicales han reiterado su rechazo a una rebaja generalizada de impuestos por el desequilibrio que implicaría para las cuentas públicas y han advertido de que esta medida llevaría a España a ser intervenida en el plazo de unos años.

«Si alguien cometiese la imprudencia y la temeridad de acometer una bajada generalizada de impuestos, España sería un país intervenido en menos de un lustro porque el deterioro del cuadro macroeconómico sería de tal calibre, que en el momento en el que la Unión Europea recuperara los objetivos de deuda y déficit, España estaría en una situación insostenible«, advertía Sordo.

Preguntados por el plan económico del PP , Álvarez señaló que lo analizarán de manera sosegada y con tranquilidad y que les gustaría que los 'populares' se sumaran a los acuerdos de Estado alcanzados con el Ejecutivo y la CEOE. «Yo el documento lo veo más en una interpretación política de que el nuevo presidente del PP quiere cambiar un poco el registro y, frente a las gansadas económicas de la anterior dirección del PP, quiere situar una oferta más matizada para abrir escenarios de diálogo político con el Gobierno», opinó el dirigente de CC.OO.