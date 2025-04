El presidente de Plus Ultra: «Creemos que no hará falta otro rescate, pero dependerá de la pandemia»

Plus Ultra era una aerolínea prácticamente desconocida en España hace solo un par de meses, pero el opaco rescate de 53 millones de euros recibido por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sus vínculos con el régimen de ... Nicolás Maduro han puesto la lupa de la opinión pública sobre la compañía. Mientras la oposición clama en el Congreso y en Bruselas contra la ayuda y el Gobierno guarda silencio, el presidente de la empresa, Fernando García Manso , explica en una entrevista con ABC que preparan una ofensiva legal contra los medios que «insisten en difamar» a la empresa y afirma que es Air Europa y no su empresa la que ha establecido vínculos con Venezuela.

Plus Ultra tiene una cuota de mercado del 0,1% y aún así ha sido rescatada. ¿Por qué el Gobierno ha tenido especial dedicación por su empresa?

No existe esa especial dedicación. Fuimos de los primeros en pedir la financiación a la SEPI y entendemos que las peticiones se atienden por orden de llegada. Cumplimentamos todos los requisitos necesarios y tras la evaluación del organismo se cerró una resolución favorable a la aerolínea. La resolución se apoyó además en tres análisis independientes de Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La SEPI llevó a cabo un exhaustivo control de cumplimiento de todos los requisitos que el organismo exigía para acceder a la financiación, entre ellos, la situación operativa, financiera y jurídica de la compañía. Nos parece realmente injusto que se esté cuestionando la profesionalidad e independencia del organismo o sus miembros al respecto.

Con respecto a la cuota de mercado, empezamos a operar nuestros primeros vuelos en 2016, y en 2019, apenas tres años después, contábamos ya con una cuota de mercado de más del 20% en las rutas a Latinoamérica que operamos, mercado que actualmente supone la mayor fuente de ingresos de las dos principales aerolíneas españolas. Además, mientras que en 2019 el mercado aéreo a Latinoamérica creció un 10,4%, el crecimiento de Plus Ultra Líneas Aéreas se situó muy por encima con un incremento del 33%, lo que implica que estábamos aumentando un 23,4% más que el mercado y, por tanto, incrementando significativamente nuestra cuota.

Estas cifras demuestran que somos un operador emergente que empezaba a ser un serio competidor en un nicho de mercado que diversos estudios califican como crucial para el desarrollo económico de España, y en el que nos hemos convertido en la aerolínea española de mayor crecimiento en 2019 y en los dos primeros meses de 2020, en los que nuestras ventas registraron un aumento de más del 180%. El plan de viabilidad se presentó a la SEPI el 1 de septiembre de 2020 y fue aprobado en el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, 6 meses durante los que hubo un exhaustivo proceso de control, seguimiento y cumplimiento de las actualizaciones requeridas de toda la información presentada, en fondo y forma.

Dicen que sin su presencia Iberia tendría un monopolio en los vuelos a Venezuela. ¿Hay alguna razón más para justificar su rescate?

He de aclarar en primer lugar que éste, como otros muchos de nuestros mensajes, se están manipulando y sacando de contexto para desvirtuar la realidad. No hemos justificado la concesión de la financiación por el posible monopolio en la ruta a Venezuela.

Se nos acusó públicamente de estar volando a Caracas durante unas semanas en forma de monopolio y lo que nosotros dijimos ante eso fue que no entendíamos que se estuviese dando tanta importancia a esa falsa acusación y no se le diese ninguna al hecho de que si desaparecemos sí habrá un monopolio en esa ruta que durará no semanas, sino mucho más tiempo, lo que perjudicará gravemente a los miles de usuarios que la utilizan cada año. Y digo falsa acusación porque, como ya demostramos, Plus Ultra, Iberia y Air Europa hemos estado volando a Venezuela durante la pandemia.

En cuanto a las razones que hemos esgrimido para justificar la concesión de la financiación, hay varias. Y de peso. En primer lugar, Plus Ultra Líneas Aéreas solicitó los préstamos -que tenemos que devolver, seamos claros al respecto- porque, como consecuencia de los efectos de la pandemia los necesitábamos para garantizar la viabilidad y el futuro de la empresa, de la que dependen directamente 354 familias españolas y cerca de 2.500 puestos de trabajo españoles indirectos.

Además, uno de los principales criterios que se tienen en cuenta para otorgar esta financiación, y que la compañía cumple sobradamente, era que se contribuyera al “buen funcionamiento del mercado”. Un factor que no está relacionado con el tamaño de la aerolínea sino con el hecho de que, cuando finalice la integración de Air Europa en Iberia, seremos prácticamente la única alternativa española al operador dominante que tendrán los ciudadanos para conseguir vuelos directos a precios competitivos, tanto en la mayoría de las rutas a Latinoamérica que operamos actualmente -y no sólo en la de Venezuela- como en las que esperamos operar en el futuro. Si desaparecemos, se formaría un monopolio que perjudicaría a un mercado potencial de hasta nueve millones y medio de pasajeros anuales.

La presencia en el mercado de Plus Ultra Líneas Aéreas beneficia a los consumidores, que pueden viajar a más destinos, con más frecuencias y mejores tarifas gracias a la presión a la baja que supone sobre los precios que haya en esas rutas un operador alternativo al que será el operador dominante.

Plus Ultra no ha registrado beneficios nunca y ahora se enfrenta a la mayor crisis de la historia del sector aéreo. ¿Cómo va a devolver 53 millones al Estado en siete años?

Plus Ultra Líneas Aéreas empezó a operar sus primeros vuelos en 2016. Prácticamente ninguna aerolínea del mundo ha dado beneficios en los tres primeros años de operaciones y la mayoría de ellas no lo consiguen hasta pasados los cinco años.

Sin embargo, sí es muy relevante que en 2019, con un aumento de la facturación del 47% frente al año anterior, hayamos sido con gran diferencia la aerolínea española que más creció y que tuviésemos un ebitda positivo de más de 2 millones de euros. Si no registramos beneficios fue por la adopción de la empresa desde sus inicios del método de amortización creciente, con el que se registra un mayor gasto al final de la vida útil de los activos, y se dio esta situación en 2019, el último año de dos de nuestras aeronaves, que fueron reemplazadas por dos mucho más modernas. De hecho, en 2020 teníamos previsto dar beneficios, algo que íbamos camino de conseguir claramente, tal y como corroboran los espectaculares aumentos de las ventas de más del 180% que registramos los dos meses previos a la pandemia.

Con esta sólida base previa a la crisis sanitaria y gracias al impulso de la financiación esperamos recuperar mucha de nuestra actividad a partir del próximo verano, teniendo operativas cinco rutas con dos o más frecuencias semanales de Madrid a Lima, Caracas, Quito y Guayaquil, así como de Tenerife a Caracas. La compañía también espera añadir próximamente rutas desde España a Colombia, Cuba y Santo Domingo. Además, tenemos planes para conectar múltiples destinos de Latinoamérica con -entre otros países- Alemania e Italia a través del hub de Madrid.

En el plan de viabilidad presentado a la SEPI, que es confidencial como todos los planes de viabilidad presentados por otras compañías porque exponen datos estratégicos, se muestran nuestras previsiones de volver a la rentabilidad y, efectivamente, retomar la senda de crecimiento y repago de todas y cada una de nuestras obligaciones a corto, medio y largo plazo.

Entonces, ¿no sabe cuándo registrarán beneficios?

La pandemia sigue afectando a todas las aerolíneas, por lo que es aventurado hablar de previsiones concretas de beneficios

¿La viabilidad de la empresa no podía asegurarse con un rescate de menos de 53 millones?

La cantidad que hemos solicitado es la mínima para que la compañía pueda superar el impacto de la pandemia y no difiere mucho de las ayudas recibidas por otras empresas. En concreto, Plus Ultra Líneas Aéreas ha recibido préstamos por valor de 149.717 euros por empleado (53 millones SEPI / 354 empleados), mientras que Air Europa ha recibido préstamos totales por valor de 145.115 euros por empleado (475 millones SEPI + 140 millones ICO / 4.238 empleados). Plus Ultra ha recibido apenas aproximadamente un 6% más por empleado que Air Europa, lo que se justifica perfectamente por la diferencia de escala de ambas compañías. Y no debemos de olvidarnos de que uno de los objetivos de la financiación es el mantenimiento del empleo.

«No es Plus Ultra Líneas Aéreas sino otra gran aerolínea española, también rescatada, la que negoció con altos representantes del Gobierno venezolano»

Si la situación lo requiere, ¿pedirían al Estado un segundo rescate?

No creemos que vayamos a requerir financiación adicional, pero todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y de su duración.

También tienen un préstamo pendiente con un banco panameño. ¿En qué van a invertir los fondos públicos?

Ese préstamo, concedido en 2017 por Panacorp Casa de Valores, una entidad financiera de reconocido prestigio, solo podrá devolverse una vez se haya cerrado la devolución de los préstamos concedidos por la SEPI.

¿Con qué miembro del Gobierno negociaron el rescate?

Una vez introducido el dossier, la SEPI nombró un equipo técnico con el que nos comunicamos para entregar todos los requerimientos que exigían para la práctica.

¿No había comunicación directa con algún ministro?

Ese equipo era el que nos informaba de lo que fuera pertinente.

El rescate se cerró hace más de un mes y medio. ¿Qué decisiones ha tomado la SEPI respecto a la compañía?

Tendrá un observador dentro del consejo de administración durante los siete años en que se devolverá el préstamo.

«No creemos ser ni menos ni más merecedores de la financiación que otras empresas, pymes o de mayor tamaño, que también cumplan con los requisitos».

Eso se conoció el día despues del rescate, ¿todavía no se ha nombrado a ese observador?

Por ahora solo puedo decir que habrá una comisión de seguimiento mensual en la que la SEPI monitorizará el cumplimiento del plan.

¿Cuántos aviones tiene Plus Ultra? ¿Tenía uno al ser rescatada?

Lo de que teníamos un solo avión es otra de las informaciones falsas que han circulado. Tanto en el momento del rescate como ahora contamos con tres aviones, número que iremos aumentando a medida que abramos más rutas.

Aseguran que su accionista mayoritario es español, pero la realidad es que el consejo de Snip Aviation está formado en su totalidad por empresarios venezolanos...

Todas las informaciones que nos califican como empresa venezolana son falsas. De ser cierto, no podríamos contar con un certificado de operador aéreo comunitario. Y la mayoría del consejo de Plus Ultra -que es quien gestiona la aerolínea- también es comunitaria. Snip Aviation es una empresa española, ubicada en España, que tributa en España y cuyo capital es de nacionalidad española. Todo lo demás son intentos de tergiversar la realidad para hacernos parecer lo que no somos por intereses políticos.

¿Qué relación tiene el magnate venezolano Camilo Ibrahim Issa con Plus Ultra? Desde Venezuela apuntan que este empresario, cercano a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, es ‘el hombre que está detrás’ del capital venezolano de la empresa…

Camilo Ibrahim Issa no ostenta ningún cargo en la estructura de gobierno corporativo de Plus Ultra Líneas Aéreas y tampoco forma parte del accionariado de la aerolínea, ni directa ni indirectamente. Se nos está intentando vincular con un determinado régimen político con el rocambolesco argumento de que dos de nuestros muchos accionistas comparten con el empresario otros negocios en España, que nada tienen que ver con la aerolínea. Somos una compañía española, absolutamente apolítica y sin más relación con los gobiernos de los países a los que volamos que la estrictamente necesaria para operar nuestro negocio.

No puede negar los lazos de la empresa con el régimen de Maduro.

No es Plus Ultra Líneas Aéreas sino otra gran aerolínea española -también rescatada- la que en 2019 se reunió y negoció con altos representantes del Gobierno venezolano para “fortalecer el turismo de motor enmarcado en la Agenda económica bolivariana”, algo de lo que muy pocos medios se hicieron eco. Acuerdo que contemplaba un pacto con la aerolínea estatal Conviasa, inversiones en hoteles, apoyo a la criptomoneda venezolana petro (perseguida por EE.UU.) y una inversión de la administración en algunos de los aeropuertos internacionales de Venezuela. ¿Ha oído usted a alguien vincular a esta gran aerolínea española con el chavismo u otro régimen político?

Es claro el trato injusto y difamatorio al que se están viendo sometidos Plus Ultra Líneas Aéreas y algunos de sus accionistas por ser estos venezolanos o hispano-venezolanos. Se trata de empresarios a los que sólo se les puede acusar de haber arriesgado parte de su patrimonio para invertirlo en España, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de la economía de nuestro país.

Otros dos directivos de la empresa, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff, estarían siendo investigados por Estados Unidos por posible blanqueo de capitales.

Ambos nos han asegurado que no tienen constancia de tal investigación, y la empresa tampoco tiene constancia de irregularidad punible contra las personas que mencionas ni contra ningún miembro de su dirección.

Incluso, un juzgado está investigando el rescate por un posible delito de malversación de caudales públicos... ¿Teme que la Justicia acabe invalidando el rescate?

Estamos tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de los requerimientos establecidos por la SEPI y, si se nos requiere, colaboraremos plenamente con el juzgado en las diligencias abiertas.

Dicen que son víctimas de una campaña política. ¿Cómo justificaría su rescate ante una pyme que lleva meses sin recibir ayudas?

Claramente, sí, somos víctima de una campaña política. Pero, por más que se empeñen en decir lo contrario las múltiple acusaciones que se han vertido en algunos medios y por parte de algunos representantes políticos, sin ningún fundamento, y por meros intereses partidistas en los que nada tenemos que ver, somos una compañía absolutamente apolítica. Las acusaciones son tan falsas, graves, injustificadas y reiteradas que estamos estudiando tomar acciones legales contra ciertos medios de comunicación y personas que, pese a nuestras aclaraciones y peticiones de rectificación argumentada, insisten en la difamación de la compañía y/o algunos de sus accionistas o directivos.

No creemos ser ni menos ni más merecedores de la financiación que otras empresas, pymes o de mayor tamaño, que también cumplen, como nosotros, con los requisitos. Lo que le puedo garantizar es que hemos demostrado a la SEPI, y dado razones de peso a quien nos está preguntando, de por qué se nos ha ayudado con un préstamo que, no olvidemos, no es a fondo perdido, tenemos que devolver y vamos a devolver en un plazo de siete años con sus intereses. Gracias a él vamos a mantener el sustento de más de 350 familias españolas de forma directa y de más de 2.500 puestos de trabajo españoles de forma indirecta, muchos de ellos en Pymes, además de beneficiar a los millones de usuarios que utilizan cada año los vuelos a Latinoamérica porque van a poder seguir comprando billetes a precios competitivos gracias a la presión a la baja de los precios que va a provocar nuestra competencia en estas rutas.

También es importante poner en contexto la situación global. No perdamos de vista que el Gobierno ha aprobado como ayuda directa a las empresas (incluidas Pymes) 21.000 millones de euros, sin contar con las líneas ICO. El importe del apoyo financiero, a modo de préstamo, concedido por la SEPI a Plus Ultra corresponde al 0,25% de ese monto; si incluimos los ICO, sería de 0,04%.