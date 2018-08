Montero confirma que estudia subir el IRPF a las rentas de más de 150.000 euros "El Gobierno no va a subir la fiscalidad a las clases medias y trabajadoras, es una línea roja", zanja la ministra de Hacienda

Moncho Veloso

El Gobierno de Pedro Sánchez comienza a perfilar cómo se financiará la factura de más gasto público que conllevarán las medidas pactadas con Unidos Podemos a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2019. Y en la reunión ayer entre el Ejecutivo socialista y la formación liderada por Pablo Iglesias de cara a ese pacto se trató ya un incremento de la fiscalidad a las empresas y las rentas muy altas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que su departamento estudiar una subidad del IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros anuales.

"Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora y en eso nos mantenemos, para nosotros es una línea roja. Lo hemos dicho desde el principio, lo hemos planteado en las reuniones y en eso nos mantenemos. Lo único que el Gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudia, de explorar las rentas por encima de los 150.000 euros, que evidentemente no pertenecen ni a clases medias ni a clases trabajadoras. No obstante, el Ministerio de Hacienda se está manifestando prudentemente respecto a las negociaciones porque para que lleguen a buen puerto necesitan tener su tiempo. Estamos trabajando de forma intensa y satisfactoria con Podemos, se están produciendo avances y sobre todo está habiendo diálogo

Montero ha insistido, antes de comparecer en la Comisión de Hacienda para informar de los nombramientos de empresas públicas pertenecientes a la SEPI, en que el Ejecutivo no subirá los impuestos a las rentas medias ni bajas y ha avanzado que, de momento, no hay acuerdos en ninguna materia con Unidos Podemos.

«Estamos trabajando de forma intensa con Podemos satisfactoriamente. Creo que se están produciendo avances pero no somos de retransmitir negociaciones porque es bueno para la buena marcha de las mismas», ha dicho.

Montero ha eludido pronunciarse sobre si el Gobierno había establecido o no líneas rojas en torno al IRPF y ha aseverado que las negociaciones son reuniones en las que cada uno lleva de forma prioritaria sus opciones y «evidentemente el diálogo consiste en encontrar posiciones que se acepten por ambas partes».

El Ejecutivo de forma clara sí ha dicho que «no va a subir la fiscalidad ni a la clase media ni a la trabajadora», algo que «sí es una línea roja».