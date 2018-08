Hacienda ignora a Podemos y solo estudia subir el IRPF a partir de los 150.000 euros El Ministerio ha informado que mantiene la idea de no tocarlo

El Gobierno se comprometió la semana pasada ante Podemos a tomar medidas de incremento del gasto público a cambio de su apoyo a los Presupuestos para 2019, de cuya aprobación dependen las opciones de Pedro Sánchez de completar la legislatura. Ambas formaciones han retomado las negociaciones en un asunto nada baladí: las subidas de impuestos con que financiar ese mayor gasto. Y en ese punto se produjeron las primeras fricciones. La formación dirigida por Pablo Iglesias presiona al PSOE para sacar adelante su propuesta de elevar el IRPF a quienes ganen más de 60.000 euros al año. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, dijo «no» a Podemos y le aclaró que solo se plantea estudiar el impacto recaudatorio que tendría elevar la fiscalidad a las rentas superiores a 150.000 euros.

A la salida del encuentro entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y una delegación de Podemos, el secretario de organización de este partido, Pablo Echenique, informó de que la subida del IPRF que exige Podemos se puso sobre la mesa y que el Ejecutivo socialista no renunció a nada. Horas más tarde, Hacienda matizó a sus socios aclarando que pese a que la intención del Gobierno es no tocar el IRPF, «no se subirá a las rentas a partir de 60.000 euros, y solo se valora estudiar el impacto de una subida del impuesto a las rentas de más de 150.000 euros».