Indignación entre los autónomos por el hachazo a las cuotas anunciado por Escrivá

El nuevo sistema de cuotas para los autónomos propuesto por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se encuentra con el rechazo frontal de gran parte del colectivo. Numerosos sectores –médicos, hosteleros, taxistas y sanitarios, entre otros– claman en contra de un ... hachazo que entienden «desproporcionado» para el colectivo de los trabajadores por cuenta propia.

Como ya informó ABC, lo propuesto por la Seguridad Social plantea un nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales que acabaría con la voluntariedad en la elección de la base de cotización de los tres millones de autónomos y sustituye el modelo por 13 tramos de ingresos, cada uno de ellos con una cuota mensual asignada. Los cambios no serían inmediatos, se desplegarán en un periodo de nueve años, entre 2023 y 2031, y el argumento para hacerlo es que el régimen en el que cotizan estos trabajadores provoca un agujero en el sistema de 10.000 millones de euros.

En concreto, el esquema diseñado por el ministro Escrivá persigue que aquellos autónomos que ganen por debajo del tramo de entre 900 y 1.125,90 euros paguen una aportación inferior a la actual, mientras que el resto pagarían más . Según los cálculos de la Seguridad Social, se traducirá en que dos tercios de los actuales autónomos verían rebajada su cuota y el tercio restante notablemente incrementada.

Estos cálculos difieren de los realizados por la organización ATA. Según la asociación dirigida por Lorenzo Amor, con el modelo propuesto por el Gobierno subirían las cuotas de más de la mitad de los autónomos. Estas diferencias se están plasmando en la mesa de negociación entre el Gobierno, organizaciones de autónomos y sindicatos, la cual volverá a reunirse hoy por la mañana.

Para ATA, uno de los problemas en la negociación es la matización de los ingresos reales para determinar los tramos de las cuotas de autónomos. Para el ministerio dirigido por José Luis Escrivá la cuota se calcularía teniendo en cuenta los rendimientos netos, es decir, los ingresos del autónomo y descontados los gastos deducibles. Esta matización no termina de convencer a los autónomos y tampoco a muchos sectores, ya que para muchos de los trabajadores por cuenta propia hay gastos que la Agencia Tributaria no les permite deducir.

Conflicto

Mientras las partes tratan de ponerse de acuerdo, en la pasada semana se han ido sucediendo tiras y aflojas entre los autónomos y Escrivá fuera de la mesa de negociación, pero el ministro hace caso omiso a las denuncias de los trabajadores por cuenta propia , hasta el punto de declarar que los autónomos están contentos con la propuesta de las cuotas. Las palabras del ministro indignaron al presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien en conversación con ABC explica que «no sé con quiénes habla porque la indignación es absoluta».

El conflicto no quedó ahí, ya que el viernes, en una entrevista en Antena 3, Escrivá atacó la credibilidad de ATA , sobre la que dudó que sea la que más autónomos representa, y a la que acusa de «hacer ruido» en todas las negociaciones mantenidas. Además, defendió que ahora mismo hay más autónomos que antes de la crisis.

Los ataques de Escrivá por las quejas de ATA sobre su propuesta de las cuotas ha provocado que gran parte de los sectores que conforman los autónomos también defendieran lo que denuncia la organización dirigida por Lorenzo Amor. Además, muchos de ellos se quejan de que ya este año en los Presupuestos se ha recogido un incremento de las cuotas. Así, los hosteleros tildan la medida de Escrivá como «desproporcionada» , ya que en 2024 los que menos cobran verán rebajada su cuota solo un 8,5%, mientras que los que más se les disparará un 40%.

El sector agrario también se suma a las quejas y cree que el mecanismo de Escrivá provocará que paguen más o menos según su capacidad de deducción de gastos, no de sus ingresos reales. «Es una vuelta de tuerca más para un sector asfixiado», denuncia Asaja. Los fisioterapeutas la consideran «una barbaridad», mientras que los farmacéuticos se quejan de que la medida «aumenta las cuotas a más de la mitad de los autónomos, incluso llega a cuadriplicarla». Por su parte, los médicos avisan de que muchos abandonarían la sanidad privada al no serles rentables la pluriactividad. Mientras, los taxistas explican que «el incremento de cuotas rematará la economía de muchos trabajadores que aún no se han recuperado del esfuerzo económico realizado durante la pandemia».

Según Amor, «en los próximos días seguirán pronunciándose la totalidad de sectores».