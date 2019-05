UGT califica de «vergonzoso» y «escandaloso» el informe del Banco de España Pepe Sánchez pide al gobernador De Cos que «pida perdón» por «generar alarma social» con el incremento del SMI e instará a que comparezca en el Congreso

Seguir Javier González Navarro @jgnavarroes Madrid Actualizado: 30/05/2019 16:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado hoy muy crítico con el Banco de España por sus «informes de parte» advirtiendo contra los efectos negativos que la subida del SMI tendría sobre el empleo y sobre el impacto de la demografía en el gasto público en pensiones.

Álvarez, que ha comparecido ante la prensa tras acabar el 6º comité confederal, ha acusado a la institución monetaria de «mentir» con sus advertencias sobre los 120.000 empleos que destruiría el alza del salario mínimo. «Que pida perdón, porque mintió y generó alarma social», ha señalado el líder de UGT, que ha pedido a los grupos parlamentarios que soliciten la comparecencia del gobernador, Pablo Hernández de Cos, para que explique «por qué interviene en este tema como un elefante en una cacharrería y toma una posición de parte».

«Tenemos que acabar con esto. No le vamos a pasar ni una (...) Yo me reuní con el gobernador cuando tomó posesión, pero veo que no ha servido para nada», ha añadido.

Tampoco le ha gustado a Álvarez que el Banco de España haya abordado en su informe anual el tema de las pensiones diciendo que hay un problema demográfico y de gasto público, pues, según ha apuntado el dirigente sindical, el problema de la Seguridad Social tiene que ver con los ingresos, no con los gastos. «Es vergonzoso y escandaloso» pues España «no tiene problemas de gasto en pensiones; el problema son los escasos ingresos».

«No se puede volver a las viejas historias del problema demográfico, que no tiene sentido teniendo como tenemos un 40% de jóvenes en paro (...) Hay que favorecer la políticas familiares, de eso el Banco de España no dice nada, sí habla de natalidad, como si tuviéramos conejas para parir», ha criticado.

Álvarez también ha criticado a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ayer publicó un informe advirtiendo de que subir de manera permanente las pensiones conforme a una inflación del 2% tendría un coste de hasta 327.000 millones de euros en varias décadas.

El líder de UGT ha apuntado al respecto que si las pensiones no suben con el IPC, los jubilados tendrían menos recursos, por ejemplo, para pagar la calefacción. «¿Les dejamos que se mueran de frío? Fedea podría pensar en las personas y no en la cuenta de resultados de la Seguridad Social».

Pepe Álvarez ha vuelto a insistir en recuperar el decálogo de medidas planteadas al primer gobierno de Pedro Sánchez «que siguen siendo válidas» y ha pedido al nuevo Ejecutivo que apruebe por decreto asuntos como la restauración de la ultraactividad, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar las causas objetivas en los despidos y restaurar la autorización administrativa previa a los ERE. «Solo critican los reales decretos quienes no están de acuerdo con ellos», ha subrayado.

Sobre la limitación de los precios del alquiler, ha dicho que «como medida de choque, es una buena decisión, pero el problema es que no hay un parque de viviendas públicas».