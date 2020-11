Sabadell y BBVA cancelan su fusión tras no alcanzar un acuerdo sobre el precio La entidad catalana informa de su decisión a la CNMV tras no haber alcanzado un pacto sobre la ecuación de canje de acciones

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR Actualizado: 27/11/2020 09:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Banco Sabadell y BBVA han puesto punto y final a las conversaciones que mantenían para su fusión tras encontrar discrepación al hacer números para cerrar un principio de acuerdo, informaron ambas entidades en sendos hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Sabadell, en su comunicación al supervisor, afirma que el motivo de la cancelación definitiva de las negociaciones ha sido la ecuación de canje de acciones entre ambas entidades, algo que ha generado el rechazo «por unanimidad» de todo el consejo de administración de la entidad catalana. Por su parte, BBVA avanza en una escueta nota que «las conversaciones en relación con una potencial operación de fusión con el Banco de Sabadell, S.A. han concluido sin que se haya llegado a un acuerdo».

La ruptura se produce 11 días después de que los dos bancos confirmaran contactos incipientes para una posible integración. Esta fusión habría generado un grupo financiero con más de 950.000 millones de euros en activos y un tamaño en España algo por debajo al que tendría la unión de CaixaBank y Bankia.

De haberse producido finalmente la integración, la presidencia ejecutiva del futuro grupo quedaría en manos de Carlos Torres, que ya ocupa ese puesto en BBVA, y la vicepresidencia no ejecutiva sería para Josep Oliu, el presidente del Sabadell.

Con dicha fusión bancaria, ya fallida, los analistas calculaban unas sinergias o ahorro de costes de alrededor de 700 millones de euros al año un beneficio contable por el fondo de comercio negativo de al menos 7.000 millones de euros. De la alianza habría surgido el segundo banco español con 46.000 empleados, más de 4.200 sucursales y 8.642 cajeros automáticos repartidos por toda la geografía española.

Posible venta de TSB

Tras dar por rotas las negociaciones, el Sabadell ha enviado una nota a los medios en la que adelanta que desarrollará un nuevo plan para priorizar «el mercado doméstico como fórmula para incrementar la eficiencia en el uso del capital y los recursos del grupo» con el objetivo de aumentar la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas.

Sabadell, que seguirá su andadura en solitario, ha añadido que dentro de sus planes se incluye el estudiar la venta de TSB, su filial británica. La entidad catalana afirma que evaluará con sus asesores alternativas estratégicas «de creación de valor respecto a los activos internacionales del rupo, incluyendo TSB», una banco con sede en Reino Unido que adquirió en 2015 a Lloys por 2.340 millones de euros al cambio de aquellas fechas.

«Otras opciones»

Hace unos días, en el XXVII Encuentro del Sector Financiero Construyendo el futuro organizado por ABC y Deloitte, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, enfrió en parte las expectativas de fusión con Sabadell. «La operación de Sabadell competirá con otras opciones», señaló Genç, para después añadir que el proceso acababa de empezar y que la entidad que dirige estaba analizando los números.

Genç ya dejó entrever que desde el BBVA no harían concesiones con el precio y recordó que el Banco Sabadell «es un gran banco» pero apostilló a renglón seguido que no irían para adelante en la operación si esta no aportaba «una clara creación de valor». «No nos sentimos forzados a nada. Hay muchas oportunidades ahi fuera y tenemos la obligación de analizarlas», subrayó el banquero turco.