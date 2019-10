Mundial de Surf Potente demostración de surf de los españoles en la segunda jornada del Mundial Adur Amatriaín, Moisés Domínguez, Jacobo Trigo, Sean Gunning, Yago Domínguez, Lucía Machado, Melania Suárez, Daniela Boldini y Julia González consiguieron el pase directo a la siguiente ronda del cuadro principal

La selección júnior continúa avanzando en el mundial ISA. Los miembros del combinado avanzan rondas por el cuadro principal a excepción de Nerea Donaire e Iker Amatriaín que tendrán una nueva oportunidad en la ronda de repesca. Además, en la jornada del lunes se completaron las eliminatorias de la ronda 1 y 2 en las cuatro categorías.

En el pódium 2, la primera categoría en entrar al agua fue la sub 16 masculina. Aquí, Jacobo Trigo, Adur Amatriaín y Moisés Domínguez cumplían las expectativas y avanzaban primeros en sus respectivas mangas.

Por otro lado, en el pódium 1 arrancarían la competición las chicas Lucía Machado y Melania Suárez en la categoría sub 16 y Daniela Boldini en la sub 18. Todas ellas lograrían su objetivo y avanzarían a la siguiente ronda eliminatoria.

Este último día de competición nos deja a Daniela Boldini y Julia González en la ronda 3 de la categoría sub 18 femenina. En chicos, Sean Gunning y Yago Domínguez también avanzan hacia la tercera ronda por el cuadro principal.

Y en sub 16 femenino, a excepción de Janire González que logró ayer su pase y hoy no compitió, avanzaron a ronda 2 Lucía Machado y Melania Suárez en categoría femenina. En masculino, los tres representantes españoles también están en la siguiente ronda del cuadro principal.

Para la jornada de mañana martes, la competición arrancará para los españoles a partir de las 9:35 hora local (+ 8 horas en la península) en este orden de participación: Jacobo Trigo (9:35 a.m), Adur Amatriaín (9:55 a.m), Moisés Domínguez (10:15 a.m), Janire González (12:55 a.m), Lucía Machado (14:55 a.m) y Melania Suárez 16:15).