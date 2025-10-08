Los hermanos Wizner brillan con dos primeros puestos

Otra gran jornada para la flota española en el Campeonato del Mundo de 49er y FX, que se celebra en aguas de Cagliari (Cerdeña). Tras arrancar el día con Diego Botín y Florian Trittel al frente de la clasificación, fueron sus compañeros de equipo Martín ... y Jaime Wizner quienes se llevaron los mayores aplausos en el campo de regatas.

Los hermanos Wizner, actuales campeones de Europa, protagonizaron una gran remontada al ganar dos de las tres mangas del día. Con parciales 1-16-1, los gallegos ascienden hasta la decimoséptima posición, resarciéndose del discreto inicio de campeonato.

Al término de la jornada, Martín Wizner explicaba: «No hemos sido muy constantes con los resultados, pero el viento hoy nos ha favorecido más que ayer. Hemos ido rápidos, sobre todo en ceñida, y estamos contentos con la velocidad del barco. Esperamos mantener este nivel mañana antes del corte al grupo oro».

Su hermano Jaime añadía: «El objetivo es pasar al grupo oro y estamos bien posicionados. Tenemos una mala manga que usamos de descarte, así que mañana toca ser conservadores y no fallar».

También en la flota masculina, la dupla formada por Conrad Konitzer y Antonio Torrado, que compite en el grupo azul, firmó una brillante actuación con una victoria parcial y parciales 1-3-10, colocándose decimosextos en la clasificación general.

Por su parte, los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel registraron resultados de 7-(10)-4, bajando a la cuarta posición, a sólo tres puntos del podio provisional, que ha cambiado por completo respecto a la jornada anterior. Los polacos Mikolaj Staniul y Jakub Sztorch lideran ahora el campeonato, seguidos por sus compatriotas Buksak y Glogowski, mientras que los australianos Jack Ferguson y Jack Hildebrand son terceros.

Los jóvenes Pol y Àlex Marsans, integrantes del equipo 2032 de la RFEV, marchan en el puesto 38.

En puestos de podio

En la categoría femenina, Paula Barceló y María Cantero mantienen el buen ritmo en su estreno como equipo. Con parciales 8-5-(23), cedieron una posición y ocupan ahora la segunda plaza, a sólo dos puntos de las líderes, las noruegas Pia Dahl Andersen y Nora Edland.

Las gallego-baleares Patricia Suárez y Melania Henke se sitúan en la vigésima posición, mientras que la catalana Alicia Fras y la canaria Elena Barrio son vigésimo terceras con resultados 7-(20)-13.

Mañana se celebrará la última jornada de la serie clasificatoria, tras la que se decidirá qué tripulaciones pasan al Grupo Oro, donde se disputarán las mangas decisivas del Mundial.

En paralelo, también se desarrolla en Cagliari el Campeonato del Mundo de Nacra 17, donde los españoles Daniel y Nora García ocupan la vigésimo octava plaza tras la segunda jornada.