campeonato del mundo 49er/FX

Los hermanos Wizner brillan con dos primeros puestos

Paula Barceló y María Cantero son segundas en FX y Diego Botín y Florian Trittel cuartos en 49er

Los hermanos Jaime y Martín Wizner navegando en Cagliari
Los hermanos Jaime y Martín Wizner navegando en Cagliari sailing energy

JAUME SOLER

Otra gran jornada para la flota española en el Campeonato del Mundo de 49er y FX, que se celebra en aguas de Cagliari (Cerdeña). Tras arrancar el día con Diego Botín y Florian Trittel al frente de la clasificación, fueron sus compañeros de equipo Martín ... y Jaime Wizner quienes se llevaron los mayores aplausos en el campo de regatas.

