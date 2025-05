Sabalenka: «Ni me quedo mucho en el éxito ni en las derrotas. La memoria corta es la clave»

Se permite Aryna Sabalenka sonreír después de una hora y 45 minutos de concentración máxima, de adrenalina por las nubes y potencia a raudales. Elementos con los que ha desbaratado la resistencia de Coco Gauff y con los que ha conseguido la tercera corona en el Mutua Madrid Open.

Un torneo que ha confesado vivir con intensidad, emocionada cada vez que llega la fecha en el calendario. «No sé el secreto de tener tanto éxito en esta pista. Me siento muy bien siempre que vengo y me encanta esta pista. Cada vez que veo aquí siento más apoyo. Me dan una energía extra para seguir luchando sin importar a rival. Es como un sueño, un sitio muy divertido de jugar».

Es su título veinte en una carrera en la que ha conseguido un número vertiginoso: más de 11.000 puntos en la clasificación, algo que solo Iga Swiatek y Serena Williams han logrado en sus carreras. También es la mejor del año, con seis finales en ocho torneos, y tres títulos ya, después de los de Brisbane y Miami. Sobre sus rivales habló después también, al observar que ahora mismo no hay nadie que puede hacerle demasiada sombra y eso, quizá, puede perjudicar: «Puede que Iga no esté ahora en su mejor momento, pero sé que puede volver. Y soy capaz de encontrar ese empuje dentro de mí. No siempre tengo partidos fáciles y todos pueden mantenerme con esa motivación, con esa presión y ponerme al límite. Así que tengo que seguir mejorando para seguir ahí». En esa mejora incluye: «He estado trabajando mucho en tener más variedad en mi juego, creo que es la clave.

Es, sin duda, una de las jugadoras más potentes del circuito, por no decir la más, porque ni siquiera ella puede señalar a ninguna otra rival que pegue más fuerte que ella: «Quizá cuando entreno con algún chico. Estuve con Rublev y estaba muerta a los cinco minutos. Sí, los chicos son más fuertes, obviamente. Pero a veces la potencia no lo es todo. Puedes golpear muy fuerte, pero no tener el objetivo correcto».

Quiere seguir así, en este camino que la ha llevado a firmar números extraordinarios y que quiere llevar a Roland Garros, pues campeona del Abierto de Australia y del US Open, no ha alcanzado ninguna final en París. «Tengo más confianza en mi juego en tierra batida. He tenido partidos muy duros en las últimas rondas del torneo; he estado en semifinales con opciones de llegar a la final. Así que saldré a la pista y competiré y pelearé. Estoy preparada física y mentalmente para pelear por cada punto todo lo que haga falta. Y espero que este año sea diferente».

Y sigue en constante evolución, porque el tenis no para. «Cada vez que llego a un torneo me olvido del anterior. Estoy feliz, lo celebro, pero lo dejo ahí cuando empieza el siguiente. Está funcionando: no me quedo mucho en el éxito ni tampoco en las derrotas. La memoria corta es clave».

Pero más allá de la fuerza que ejecuta con sus golpes, Sabalenka es todo bromas y sonrisas fuera de la pista. Ha celebrado con su equipo el triunfo con una foto de familia y ellos le han respondido sacando unos matamoscas. Y esta es la razón: Cuando perdí el primer set contra Mertens, les hice un movimiento como que no quería escucharlos, como si despejara una mosca. Y en el siguiente partido sacaron esos matamoscas. Es algo bueno de mi equipo, nunca nos tomamos las cosas demasiado en serio o de forma personal; nos reímos los unos de los otros«.