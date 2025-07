Sabalenka agota la resistencia de Siegemund y alcanza la semifinal

Bromeaba con su equipo en la previa, en la pista de entrenamiento, justo al lado de donde lo hacía Carlos Alcaraz. Había conos para ver quién tenía mejor puntería, se preparaban dejadas y voleas y hasta había risas cuando se conseguía meter la pelota en el cubo. Pero Aryna Sabalenka no estaba para bromas en su partido de cuartos contra Laura Siegemund. Contrariada, enfadada, con discusiones con su palco, la bielorrusa veía mermado su tenis potente ante la alemana, reverdecida a los 37 años, 104 del mundo y con muchas piernas e inteligencia para sorprender a la número 1.

Es lo que todo Wimbledon sintió cuando Siegemund no solo no aminoró la velocidad de crucero que llevaba en las rondas anteriores ante Sabalenka, sino que pareció mejorar sus prestaciones y ser más precisa en sus golpes. Uno de derecha, un revés cruzado, un despiste de la rival y se encontró con un 3-0 a favor para alegría de la grada alemana. La 104 del mundo presionaba con descaro a la 1, que no encontraba su primer saque, ni sus tiros potentes ni la paciencia para armar la remontada.

Sí encontraba Siegemund la velocidad de movimientos y un estupendo planteamiento que desnortó el de Sabalenka, más directa pero también más nerviosa, que comenzó a desesperarse al ver que no podía retener sus lanzamientos ni responder a los de la alemana. Siegemund, 37 años y con un Wimbledon ya en su mochila impecable, pues alcanzó esta ronda sin haber perdido un solo set, hacía daño con los cortados, que apenas superaban la cinta y dejaban la pelota tan baja que resultaba difícil levantarlos sin fallar.

Aspavientos, cara larga, gestos de frustración y seriedad, mucha seriedad en el rostro de la bielorrusa cuando se sentó con un 4-6 abajo. Y eso es mala señal.

Aunque confesaría después que vio el partido muy difícil de remontar, incluso pensó en que el equipo debía de sacar los billetes de vuelta. Pero se recompuso. Dejó de haber gritos y empezó a haber paciencia. Dejó de haber errores y empezaron a sumarse los ganadores. Armó los puntos largos hacia las esquinas y disminuyó la potencia. Y amarró las oportunidades de 'break' con consistencia, subidas a la red y apenas un puñado de fallos. De la sorpresa inicial al guion que se esperaba, Sabalenka sumó el segundo set con tanta rabia que no dejó ni escapara la opción de ganar al resto.

Tras el grito de rabia llegó la igualdad al marcador y a la pista, que era una gran oportunidad para volver a las grandes ligas para Siegemund y no la iba a dejar escapar tan fácilmente. Presionó la alemana con el cortado para atraer a Sabalenka hacia a la red, que le cuesta correr hacia delante y la volea no es su mejor herramienta. Así se labró la 104 del mundo una bola de rotura en el séptimo juego. Y lo consiguió metiéndose en la cabeza de la bielorrusa. Como psicóloga que es, Siegemund encontró otra vez la puerta de las dudas de su rival y se metió por allí para meter todavía más presión y un 4-3 con saque.

Pero momentos de tensión ha vivido la bielorrusa también unos cuantos, y también tiene ganas de triunfar por fin en este Grand Slam. Y es la número 1. Y sacó la garra y los gritos y esa potencia descomunal para desbaratar los cortados de la alemana y recuperar el 'break' y ya no soltar la superioridad ni la victoria. En semifinales de Wimbledon, por tercera vez en su carrera.