Paula Badosa decide parar hasta 2026: «Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante»

Las lesiones han vuelto a frenar a Paula Badosa. La tenista catalana, en la actualidad número 18 del mundo, anunció a través de un mensaje en la red social Instagram que pone fin a la temporada y no regresará a las pistas hasta 2026. La decisión llega después de que tuviera que retirarse entre lágrimas del WTA 1.000 de Pekín cuando sintió molestias en la ingle durante su partido frente a Karolina Muchova. Fue el abandono número 37 de su carrera.

Con un emotivo texto en inglés y castellano, la tenista española ha explicado su radical decisión de soltar las raquetas y alejarse de las pistas hasta que dé comienzo la nueva temporada. El objetivo de Badosa, que llegó a ser número 2 del mundo en abril de 2022, es afrontar la campaña 2026 con mayores garantías físicas.

«Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante en los instantes más duros y dolorosos. Y la verdad es que es precisamente en esos momentos cuando descubro la fuerza más profunda dentro de mí. Cada tropiezo duele, pero también me recuerdo cuánto deseo luchar, cuánto quiero volver más fuerte», escribió Badosa.

«No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado, y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente», agrega la tenista española de 27 años.

Y cierra su mensaje Badosa con un mensaje a sus seguidores: «No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver. Nos vemos en 2026».

Lesión ante Muchova y abandono en Pekín

El último golpe recibido por la catalana en forma de lesión tuvo lugar durante la segunda ronda del torneo de Pekín. Mientras jugaba contra la checa Muchova Badosa se resintió de sus problemas físicos. Regresaba al circuito en la capital china tras dos meses y medio de ausencia por su lesión en el psoas y había solventado el viernes su debut con una victoria sobre la croata Antonia Ruzic, pero ante la checa apenas duró media hora sobre la pista.

El partido parecía transcurrir con normalidad hasta la llegada del quinto juego, que Muchova se adjudicó con un 'break'. Entonces Badosa se llevó la mano al muslo y solicitó un tiempo médico. Fue atendida en la pista y volvió a jugar, pero tras materializarse el 4-2 a favor de su rival abandonó entre lágrimas.

Badosa había reaparecido en las pistas la pasada semana, después de no jugar desde el mes de junio, con el equipo español de la Billie Jean King Cup, en una eliminatoria ante Ucrania en la que perdió ante Elina Svitolina (5-7, 6-2, 7-5).