El llanto sin consuelo de Paula Badosa tras retirarse otra vez lesionada

No pudo más. «Otra vez, no», debió pensar. Y dijo basta, se dirigió a su banquillo, se sentó y, doblada sobre sí misma, se derrumbó. Paula Badosa, ha tenido que retirarse este domingo del torneo de Pekín —categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura— después de sufrir la enésima lesión.

La tenista española se resintió de sus problemas físicos durante el duelo de segunda ronda ante la checa Karolina Muchova, y consumó el abandono número 37 de su carrera.

La catalana, número 18 del mundo había regresado hace apenas diez días al circuito tras dos meses y medio de ausencia por una lesión en el psoas (músculo que conecta la columna vertebral con la cadera y el fémur), y el viernes solventó su estrenos en el torneo chino con una victoria sobre la croata Antonia Ruzic (6-3 y 7-6). Lamentablemente, este domingo apenas duró media hora sobre la pista.

El partido parecía transcurrir con normalidad hasta la llegada del quinto juego, cuando Muchova rompió el servicio de la española. En ese momento, Badosa se llevó la mano al muslo y solicitó un tiempo médico. Fue atendida en la pista y volvió a jugar, pero tras finalizar el juego, 4-2 en el marcador a favor de la tenista checa, fue incapaz de seguir.

Paula se acercó a la red y, hundida y entre lágrimas, se abrazó a Muchova antes de salir de la cancha para dirigirse andando hacia los vestuarios. Sin poder contener el llanto y tapándose la cara con una toalla, abandonó la pista.

Después de no jugar desde el mes de junio, Badosa reapareció la pasada semana con el equipo español de la Billie Jean King Cup, en una eliminatoria ante Ucrania en la que perdió ante Elina Svitolina (5-7, 6-2, 7-5).