La española Paula Badosa, baja para el US Open

EP / ABC

La tenista española Paula Badosa no estará en el US Open este mes de agosto. Así, alarga su mala racha sin competir desde Wimbledon, de vuelta a una lesión interminable.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha anunciado este viernes la baja de Badosa.

Badosa, de 27 años, había empezado bien el 2025. La española volvió al 'Top 10' del mundo, pero sus recurrentes problemas en la espalda fueron complicando una temporada que no tendrá el impulso del año pasado, cuando llegó además a cuartos de final en el US Open.

Mientras gestiona la dureza de no poder competir, la exnúmero dos del mundo muestra fuerza de voluntad para seguir trabajando.

«No me enorgullezco de cada momento de mi pasado, pero sí de la persona que esos momentos crearon. La persona que soy hoy es más resiliente, más consciente y más arraigada gracias a todo lo que he sobrevivido y aprendido. Ya no huyo del fracaso. Lo respeto porque es la razón por la que estoy aquí. Más fuerte, más sabia y aún en desarrollo», ha escrito este mismo viernes en Instragram.

