La labor invisible del tenis: cómo los transcriptores dan forma a las declaraciones

En la cobertura mediática de torneos como el Mutua Madrid Open, los transcriptores son una pieza fundamental para que periodistas y aficionados tengan la información lo más rápido posible. Sin embargo, el papel de estos pasa desapercibido para aquellos que no conocen su trabajo.

En las ruedas de prensa hay un espacio reservado para un aparato blanco y varios ordenadores. Este artilugio desconocido para muchos es una máquina de estenografía o Luminex y la persona que la maneja se encarga de recoger las declaraciones de los tenistas al mismo tiempo que hablan pero, ¿cómo lo hacen tan rápido?

Esta máquina no funciona con un teclado tradicional, sino que únicamente tiene 21 teclas. En vez de escribir letra por letra, con el Luminex recogen los sonidos que emiten los protagonistas al hablar y así pueden ser más ágiles. No es una tarea sencilla ya que hay ciertas sílabas y letras para las cuales se necesitan pulsar varias teclas a la vez.

En esta edición del torneo, Mark junto a Molly son los encargados de transcribir en inglés las declaraciones. «No escribimos cada letra de cada palabra que dicen, escribimos palabras, frases, todo al mismo tiempo, para seguir su ritmo. Ahora, generalmente cuando la gente está teniendo una conversación normal, hablan unas 175 palabras por minuto», expresaba Mark para ABC.

La agilidad no solo es su único reto, sino que en torneos tan internacionales, el acento de cada tenista puede ser otro obstáculo: «Novak Djokovic es un buen ejemplo de que habla muy buen inglés, pero tengo que decir que a veces me cuesta entender a Carlos Alcaraz. Lo que me gusta mucho es que trabaja y siempre lo intenta», expresaba.

A veces, incluso con los angloparlantes les resulta complicado. «Pueden ser muy rápidos, como es el caso de Jessica Pegula», añadía. Otro de los desafíos a los que se enfrentan los transcriptores es el crecimiento de la inteligencia artificial, sin embargo, Mark apuntaba que un ordenador no podría hacer el trabajo como él porque «la IA puede aprender mucho pero todavía no puede entender quién está diciendo cada cosa cuando dos hablan a la vez».

«Y no solo eso, incluso si pudieran, el modo en que hablan a veces es difícil de pillar», dijo Molly. En un torneo de la magnitud del Mutua Madrid Open, donde cada palabra puede generar titulares la tarea de transcribir resulta tan silenciosa como esencial. A pesar de que la automatización está ganado cada vez más terreno, su precisión humana sigue siendo vital para preservar el valor informativo de cada declaración.