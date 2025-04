Qué ocurre con las entradas del día del apagón en la Caja Mágica

El apagón también, claro, llegó a la Caja Mágica. Pasillos, gimnasios, restaurantes sin luz, incertidumbre por todo el recinto y la pregunta de muchos aficionados que querían saber qué ocurriría con las entradas que habían comprado para el lunes y no habían podido utilizar. Bien porque apenas se disputaron un par de partidos, bien porque no los dejaron entrar al no funcionar los tornos.

La organización ha trabajado a tope para que el Mutua Madrid Open continúe sin demasiados percances tras la jornada insólita del lunes 28 de abril. Y aunque a primeras horas de la mañana algunas de las infraestructuras todavía no estaban en pleno rendimiento, el martes ha amanecido sin sobresaltos y con cierta acumulación de partidos para que no se torciera el resto de la semana.

Pero entre los aficionados la pregunta seguía siendo la misma: ¿qué ocurre con las entradas del lunes?

Después de unas horas de recuperar la calma y pensar en las opciones, la organización informó a las 15 horas sobre la forma de proceder de los que adquirieron los billetes para el lunes y no pudieron disfrutar del tenis.

«Las personas que adquirieron sus entradas para lunes 28 de abril (sesión diurna y/o nocturna) recibirán el reembolso íntegro de su compra en la misma tarjeta con la que realizaron la operación. Este proceso se llevará a cabo en los siguientes días de manera automática. Aquellos que hayan realizado la compra en efectivo deberán ponerse en contacto con reembolso@mutuamadridopen.com«, señaló el MMO.

Así, se procederá a la devolución del dinero de forma íntegra para todos los que eligieron este lunes para disfrutar de un tenis que se apagó, como toda España, a las 12.32.