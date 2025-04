Feliciano López: «El vacío de Nadal es duro. Te quitan algo que te ha emocionado durante veinte años»

Tras varias semanas de reconstrucción y puesta a punto, la caja Mágica se abre para esta edición del Mutua Madrid Open 2025 algo distinta a las de los últimos veinte años. Es la primera sin Rafael Nadal en activo y aunque el tenis sigue, ... hay un cierto poso de vacío que se intentará llenar con los nuevos dueños del tenis en estas dos semanas de torneo. Para Feliciano López (Toledo, 43 años) es un nuevo curso como director, ilusionante como los anteriores y con esa predisposición charla un rato con ABC en las entrañas del escenario del torneo.

—¿Cómo está a tan poco de comenzar esta edición?

—Con ganas de que empiece. Al final, pasa muy rápido el tiempo y parece que fue ayer cuando se terminó el torneo del año pasado. Hay muchas ganas de que vengan otra vez los jugadores y se lleven una buena experiencia.

—¿Es posible mejorar?

—Los estándares de este torneo son siempre muy altos. Siempre existe la motivación de seguir creciendo y mejorando, aunque tampoco podemos crecer a ser un Grand Slam. Pero dentro de un torneo de categoría 1.000 intentamos ser el mejor, dar la mejor experiencia a los jugadores, que todo esté perfecto: logística, pistas, servicios, comida, áreas comunes, cubrir necesidades, cumplir expectativas... Viajan cada vez con más gente, así que hay que ir adaptando el espacio. La Caja Mágica es grande, pero estamos a veces limitados para encontrar lugares para que los jugadores puedan pasar su tiempo. Pero el trabajo ha sido brutal desde hace un par de años con este formato y estamos en un buen momento.

—¿Qué atractivos tenísticos cuentan en este curso?

—Obviamente Carlitos Alcaraz es el mayor atractivo, tras la retirada de Rafa Nadal. Es una bendición tener un tenista como él en España. Un jugador que le encanta venir a Madrid, que engancha muy bien con el público de Madrid, que tiene muy buenos recuerdos de este torneo cuando todavía no era el jugador que es ahora. Tiene unos partidos memorables, como aquel que ganó contra Djokovic. Y las condiciones le favorecen un poquito, por ese juego al ataque y variado, que le permiten exprimir sus capacidades. Y aparte, toda la lista de grandes jugadoras y jugadores que estarán por aquí intentando llevarse el título de Madrid.

—¿Pero Alcaraz podrá jugar pese a su lesión en el Godó?

— No es nada grave. Son unas molestias en el pubis y no corre peligro su participación. No creo que sea un problema para que pueda jugar a su máximo nivel.

—Está Alcaraz viviendo unos meses un poco de altibajos.

—Es normal. Todos hemos pasado por situaciones así. Tiene 21 años y la gente tiene que entender eso. Nos ha acostumbrado a ganar todo, pero eso es lo más difícil. Hay que darle tiempo y espacio para que se desarrolle como es.

—¿Cómo van a llegar las tenistas?

—Llevamos años en los que Swiatek y Sabalenka han dominado claramente. Y este curso es un poco diferente, con Madison Keys coronándose en Australia. Es muy difícil mantener el nivel cuando estás tan arriba, esa presión de ganar todos los Grand Slams como tienen Sabalenka y Swiatek. Por supuesto, tendrán sus altos y bajos y habrá un pequeño hueco para que otras jugadoras puedan pelearlas de tú a tú, plantarlas cara. Y luego está Paula Badosa. Vuelve tras un año muy duro, y regresa a estar entre las diez primeras. Es una grandísima noticia. Deberíamos valorar más que en el tenis español tengamos a Alcaraz y Badosa. Es todo un lujo.

—También fue un lujo vivir con Nadal. ¿Cómo vivió ese último partido en estas pistas el año pasado?

—Como aficionado al tenis es duro. Te quitan algo que te ha estado emocionando mucho tiempo. A la gente le cuesta aceptarlo. Ha sido una parte de nuestras vidas en los últimos 20 años. En la mía, obviamente, porque lo he vivido más cerca. Sus triunfos a veces eran casi como míos, me alegraban tanto como si fuera uno mío. Hay gente que se ha pasado noches sin dormir por ver sus partidos. Ha trascendido más allá del deporte: ha conseguido emocionar a gente de todo tipo, y unir y crear emociones difíciles de explicar y que nunca vas a volver a vivir. Se retira un jugador así, lo aceptas porque todo tiene un principio y un final, pero no deja de ser duro. Ha sido más que un deportista. Hay que aprender a convivir sin Rafa.

—¿Y cómo se hace?

—Tenemos la suerte de tener a Carlos. Es una bendición esto de que uno se retira y el otro ya está llegando. Y eso es muy positivo para el torneo. El año pasado fue bonita su despedida en Madrid. Intentamos estar a la altura del legado y de su leyenda. Fue muy emocionante.

—¿Se está preparado para ese día?

—Depende de cada uno. Rafa es una persona que es muy activa y le gusta hacer muchas cosas. En ese sentido va a estar entretenido. Cuando dejas de jugar te llena mucho poder dedicar el tiempo necesario. Y es una persona que tiene muchos proyectos y no estará aburrido. Pero depende de las circunstancias en las que te retiras. Rafa pasó difíciles porque no se pudo dar la oportunidad de competir un mínimo de tiempo para probarse. Su cuerpo no le dejó competir tres o cuatro o cinco meses bien desde lo de Australia con toda la ilusión con la que volvía tras la operación. Por un lado es una liberación, porque tu cuerpo no te deja competir al cien por cien. Pero seguramente lo echará de menos.

—¿Qué es lo que más se echa de menos cuando uno se retira?

—Sobre todo la adrenalina de competir. A mí me encantaba la vida que tenía: viajar por el mundo, conocer diferentes culturas y hacer lo que te gusta. Es una suerte dedicarte a algo que te encanta. En mi caso me retiré jugando bien. Era mayor, pero seguía siendo competitivo. Tengo un recuerdo bonito de mi retirada. No he terminado mi carrera odiando el tenis como otros compañeros o atletas que dicen que no se han puesto las zapatillas en diez años porque no tienen buen recuerdo o sufrieron más de lo esperado. No es el caso de Nadal.

—Se va Nadal y una forma de tenis, sobre todo en tierra batida. Madrid es de los pocos oasis en esta superficie.

—Se ha jugado también mucho en hierba, pues en los años 60 y 70 tanto Australia como el US Open eran en hierba. Estas dos superficies han tenido un papel muy importante en la historia del tenis. Si hay algo que me encanta del tenis es que se juegue en diferentes superficies. Lo hace único. Pero hoy los mejores jugadores cada vez juegan menos ese tipo de torneos porque tienen otros objetivos. Cada uno tiene sus intereses, y el tenis va en esa dirección: después de Wimbledon ya estás pensando en prepararte de la mejor forma para Nueva York. Son diferentes épocas; y los que formamos parte de esta industria tenemos que adaptarnos.

—¿Qué dirección va tomando el tenis?

—Está yendo como el resto de deportes: más fuertes, más preparados, más conocimiento de todo. Está todo más profesionalizado. El tenis es de potencia, con jugadores por encima de 1,90, que ya hay muchos. En mi época yo era de los altos, pero ahora ya no eres el más alto de la clase. Y con los materiales, las pelotas, el tenis se ha vuelto muy potente, muy rápido, con pocos intercambios. Por eso Alcaraz es tan vistoso, porque hace cosas diferentes. Es raro ver a ese tipo de jugadores con valentía para inventar cosas distintas en un partido. Dentro de veinte años veremos dónde está este deporte. A mí me gusta, es muy espectacular y genial ver cómo pueden intercambiar peloteos a esa velocidad como si nada. Tiene su mérito, y entender que es el tenis de hoy.

—En Australia se acercaron los banquillos hasta dentro de la pista. ¿Se peca un poco de teledirigir al jugador?

—En esto tengo un debate interno. Es entendible que una persona que trabaja contigo todo el año te pueda echar una mano el día más importante. Pero es algo único que solo tenía el tenis, solucionar los problemas tú solo en la pista. Sin la ayuda desde fuera. Me encantaba eso. Era algo que desde pequeño te mentalizabas para desarrollar: salir y estar solo ante el peligro y que nadie te puede ayudar. Con la excepción del capitán de Copa Davis. pero no estoy en contra del 'coaching'. Entiendo a los que piensan que estás pagando a un entrenador todo el año y que el día que juegas no te pueda ayudar es absurdo. Pero si tuviera que quedarme con uno de los dos: volvería a lo de antes.

—¿Nos olvidamos mucho del dobles?

—Es otra parte del tenis muy bonita. Yo jugué algunos años y es un complemento estupendo, sobre todo cuando tienes la suerte de que jueguen los mejores. Es un atractivo enorme verlos en esa disciplina. El año pasado fue una sorpresa y una alegría tremenda que ganaran Sorribes y Bucsa. Y a raíz de ahí, bronce en París. Me alegro por ellas.

—¿Qué le parece la sanción de Sinner?

—Lo he dicho públicamente desde el principio: Sinner es inocente. Lo ha probado. Ha habido mucho ruido en torno a eso. Obviamente es un número 1 del mundo y entiendo el ruido mediático en torno a su positivo, al proceso, a las decisiones. Pero ha habido mucha gente que se ha manifestado en su contra que no me ha parecido justo. Sobre todo por parte de la industria del tenis. Aunque no sea un compañero mío porque somos diferentes generaciones, pero me parece que una vez que probó que era inocente, que no ha intentado hacer trampas, no me parecen bien las críticas. Puedes criticar cómo los organismos que regulan el dopaje trabajan o cómo son los procesos. Eso lo podemos debatir. Pero no me han gustado las críticas a un jugador que ha probado que es inocente y que cualquier persona que lo conozca mínimamente sabe que jamás haría una trampa o tomaría algo prohibido para obtener mayor rendimiento. La sanción de tres meses si eres inocente no me parece justa. Pero entiendo que el jugador tiene que ser responsable de cualquier cosa que le suceda en su vida profesional. Cuanto antes vuelva mejor, es otra bendición como Alcaraz. Liderarán el tenis muchos años y con una rivalidad bonita. Dos jugadores que hacen mucho por el tenis a todos los niveles y le deseo lo mejor. Esto ha sido una cosa muy desafortunada, pero estoy convencido de que es inocente al cien por cien.