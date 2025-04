Un torneo de Madrid 2025 con Alcaraz y los «más altos estándares de calidad»

Se abre la Caja Mágica en su edición de 2025 con la sombra impregnada de Rafael Nadal todavía en las paredes. Sus logros en esta pista, cinco títulos, quedan para siempre en la retina y en las huellas de esta tierra batida que se estrena este lunes 21 de abril. Pero el tenis continúa y el Mutua Madrid Open recibe a los mejores tenistas del hoy. Vuelve Novak Djokovic, también Carlos Alcaraz está casi listo, a la espera de que cesen las molestias que se produjo en la final del Conde de Godó. También llega con ganas de recuperar su brillo Paula Badosa, y de meterse en la batalla que seguro protagonizan Iga Swiatek y Aryna Sabalenka. La competición comenzará este martes 22, con las primeras rondas del cuadro final femenino, mientras que el masculino empezará el miércoles.

Por motivos meteorológicos, la organización decidió cambiar la presentación del torneo y llevarlo bajo techo, a la propia Caja Mágica, donde se reunieron José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña; Feliciano López, director del torneo, y los actuales campeones, Iga Swiatek y Andrey Rublev. En un acto distendido en el que también se presentó el nuevo diseño del trofeo, tomó la palabra Feliciano López para dar la bienvenida a esta nueva edición. «Lo que más satisfacción me da es ver que desde el primer día, el recinto está lleno. Es muy bonito ver a tanta gente este lunes disfrutando del torneo, los entrenamientos y las rondas previas», indicó el director del torneo. También señaló que siempre intentan, al menos, igualar la calidad de la edición anterior, «e intentar mejorar unos estándares que están altísimos».

Tuvo palabras para el pasado, con ese recuerdo al homenaje a Rafael Nadal que se llevó a cabo en la edición pasada: «Tuvimos la suerte de despedirle. No nos ha dicho que vaya a venir, pero si lo hace tiene las puertas abiertas. Ha traspasado barreras en el mundo del deporte y me gustaría que estuviera aquí». Ya en el plano deportivo, López deseó que se produzca ese choque de semifinales entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. «El partido entre ellos de hace dos años fue uno de los mejores que se ha podido ver en estas pistas», recordó.

Tomaron la palabra los tenistas, actuales campeones del torneo, con una Iga Swiatek a la que le gusta el reto que le presenta Madrid: «Este torneo me trae muy buenos recuerdos y me hace empujar al máximo. Estoy feliz de volver aquí. He podido llegar antes para entrenar y poder adaptarme cuanto antes a las condiciones de aquí. Disfruto de Madrid, es un gran lugar en el que estar». También buenos recuerdos tiene Andrey Rublev, que comentó la clave de su título el año pasado: «Estuve enfermo durante todo el torneo y eso me ayudó. Porque no tenía otra opción que enfocarme en la recuperación y en cómo jugar. No podía centrarme en nada más, no tenía fuerzas. Ahora estoy sano, así que no sé si es bueno o malo», bromeó antes de soltarse con un par de frases en español.

Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, afirmó que el torneo todavía puede crecer más y que cada vez está más consolidado en el calendario tenístico. Terminó el acto el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, que subrayó la importancia de este torneo para la ciudad. «Madrid tiene de todo, pero todo tiene un origen y con este torneo empezaron los grandes eventos en Madrid. Adquirió pronto mucha repercusión porque también ofrecía una imagen y una ventana al mundo. El año pasado Rafa Nadal dijo algo que resume lo que significa esta ciudad: 'Decido jugar aquí porque es Madrid'».