Carlos Alcaraz no duda cuando le preguntan qué es el éxito para él: «Para mí, eso es lo mejor y es lo que quiero»

Carlos Alcaraz (22 años) se encuentra inmerso en el ATP Finals, más conocido como Copa de Maestros. El tenista español, número uno del mundo, busca hacerse con un título que todavía se le resiste, y poner así el broche de oro a ... una temporada extraordinaria tras sumar a su palmarés dos Grand Slam y tres Masters 1000.

Alcaraz logró este martes en Turín su segunda victoria en la Copa de Maestros ante el estadounidense Taylor Fritz, sexto del ranking. De esta forma, el tenista español se colocó un paso más cerca del triunfo, no sin antes sufrir un partido que se prolongó durante casi tres horas y venció tras una gran remontada. «Estoy muy feliz de haber podido remontar y encontrar mi buen tenis», aseguró en la entrevista a pie de pista.

Fightback SZN ⚔️ @carlosalcaraz shows his grit by coming from a set down to defeat Fritz and remain undefeated in the Jimmy Connors Group! #NittoATPFinals pic.twitter.com/A5e7u6V7NS — ATP Tour (@atptour) November 11, 2025

Alcaraz disputa este jueves su tercer partido de la Copa de Maestros, que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. Lo hará ante Lorenzo Musetti, noveno del mundo, quien ganó a Alex de Miñaur en el otro partido del martes.

En caso de vencer al italiano, Alcaraz se clasificará para semifinales. Ya lo ha hecho Jannik Sinner, número dos del mundo y vigente campeón del torneo. Ambos tenistas se juegan acabar el año como número uno mundial. «Si Carlos termina número uno del mundo, lo merece, si soy yo, yo lo merecería», aseguró el italiano tras su victoria del miércoles.

De esta forma, Alcaraz puede repetir lo que ya hizo en 2022, al cerrar aquella temporada siendo el número uno del mundo. Entonces, se convirtió en el jugador más joven en lograrlo, con 19 años, y el primer jugador fuera del 'Big Four' en terminar el año en lo más alto en los últimos 18 años.

Además, en caso de alzarse con la victoria, Alcaraz rompería con la maldición de los tenistas españoles en la Copa de Maestros. Y es que solo Juan Carlos Ferrero, David Ferrer y Rafa Nadal, este último en dos ocasiones, llegaron hasta la final del torneo sin poder hacerse con el título.

¿Qué es el éxito para Carlos Alcaraz?

De esta forma, Alcaraz continúa labrándose una brillante carrera en el tenis con tan solo 22 años. El tenista español cuenta ya con un gran palmarés que incluye 6 Gran Slam y 8 Masters 1000, pero su ya meteórica carrera parece no tener límites.

Sobre el tenis, la gestión del triunfo y la familia pudo charlar Alcaraz con ABC este miércoles. En plena Copa de Maestros, el tenista español fue entrevistado por Laura Marta, con quien abordó una importante cuestión: el éxito.

«¿Qué es el éxito para Alcaraz?». A esta pregunta tuvo que dar respuesta el tenista español, quien tiene claro que, precisamente, no tiene que ver con el triunfo en la pista. «El estar en casa es lo que me da tranquilidad. Para mí eso es lo más bonito», aseguró.

El número uno mundial señaló la importancia que tiene para él que su entorno cercano le vea «siempre como la misma persona». «El grupo de amigos que tengo también me ve de la misma forma que me veían cuando yo tenía 14, 12 años. Mis padres igual, mis hermanos espero que también...», aseguró.

No dejarse llevar por el éxito dentro de la pista y mantener los pies en la tierra es fundamental para Alcaraz. «Para mí eso es lo mejor y lo que quiero. Me transmite mucha tranquilidad para luego seguir viajando durante todo el año», declaró el tenista, quien se enfrenta cada temporada a un calendario repleto de partidos. El más inminente, este jueves frente a Musetti.