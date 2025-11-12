Suscribete a
ABC Premium

Entrevista

Carlos Alcaraz: «En casa soy Carlos, no tenista o número uno; si llego tarde o no cumplo, hay bronca»

En plena Copa de Maestros, una de las coronas que le faltan, el español se sienta con ABC en su vestuario para charlar sobre tenis, cabeza, éxito y familia

Alcaraz, y un triunfo de perspectiva: «Si no hay buenas sensaciones, a veces te estancas y no ves que puede ir a mejor»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Carlos Alcaraz, durante la entrevista
Carlos Alcaraz, durante la entrevista ABC
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se toma Carlos Alcaraz un día de descanso, renuncia a su hora de pista de entrenamiento porque la paliza ante Taylor Fritz fue suficiente. Este miércoles, aunque no hay peloteos, cuida no obstante su cuerpo, y también su frescura mental. Pedalea en el ... pequeño gimnasio que tienen habilitados los jugadores justo al lado de la pista central, en el pasillo de los vestuarios. A unos metros, el propio Fritz pone a tono su cuerpo, y otros más lejos, la madre de Ben Shelton se pasea por allí, perdida, pidiendo indicaciones de este laberinto. En la esquina, Alcaraz, 22 años, rodeado de su equipo: Juan Carlos Ferrero, su entrenador; Samuel López, su segundo entrenador, Juanjo Moreno, su fisio, Javier López, su médico, Alberto Lledó, su preparador físico, y David, ese guardaespaldas de brazos tatuados, mirada dura, pero hablar tranquilo y broma fácil, que protege y sigue por todos los lados al murciano. Alcaraz, pierna derecha enfundada en una media compresora y caminar relajado, pide disculpas y cuatro minutos más de tiempo para ducharse y salir a recibir a ABC en su vestuario, su guarida durante esta Copa de Maestros. Botellas de agua, fruta, yogures, videoconsola, juegos de mesa y de golf y su amabilidad para compartir unos minutos de charla sobre la gestión de sus triunfos, las victorias y las derrotas, sus deseos y su sencillez cuando llega a casa, donde es Carlos y no Alcaraz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app