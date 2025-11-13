Suscribete a
Tenis

Alcaraz - Musetti: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la ATP Finals hoy

Copa de Maestros

Conoce a qué hora juega Carlos Alcaraz su tercer partido de la fase de grupos de las ATP Finals y dónde ver el partido en televisión y online contra Musetti

Alcaraz, y un triunfo de perspectiva: «Si no hay buenas sensaciones, a veces te estancas y no ves que puede ir a mejor»

Carlos Alcaraz, durante el partido de las ATP Finals
Carlos Alcaraz, durante el partido de las ATP Finals
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Aunque también su resultado depende del partido que juegan a la 14.00 horas Alex de Miñaur y Taylor Fritz, Carlos Alcaraz tiene motivos para querer firmar una tercera victoria en la Copa de Maestros. Se sintió con muy buena sensación de pelota en ... el estreno ante De Miñaur, pero no tanto en la segunda jornada ante Fritz, donde sufrió de lo lindo para hacer valer su criterio ante el gran juego desplegado por el estadounidense. Por eso, el encuentro de este jueves ante Lorenzo Musetti sirve para certificar la clasificación a las semifinales de las ATP Finals, para asegurarse el número 1 del mundo del año y para convicción personal. Y Alcaraz no suele desaprovechar tantas motivaciones.

