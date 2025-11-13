Alcaraz - Musetti: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la ATP Finals hoy

Aunque también su resultado depende del partido que juegan a la 14.00 horas Alex de Miñaur y Taylor Fritz, Carlos Alcaraz tiene motivos para querer firmar una tercera victoria en la Copa de Maestros. Se sintió con muy buena sensación de pelota en ... el estreno ante De Miñaur, pero no tanto en la segunda jornada ante Fritz, donde sufrió de lo lindo para hacer valer su criterio ante el gran juego desplegado por el estadounidense. Por eso, el encuentro de este jueves ante Lorenzo Musetti sirve para certificar la clasificación a las semifinales de las ATP Finals, para asegurarse el número 1 del mundo del año y para convicción personal. Y Alcaraz no suele desaprovechar tantas motivaciones.

Admitía el martes que las condiciones de la pista, que encontró más húmeda y con más calor, le habían impedido tocar bien la pelota, y deshacerse de la red que le tejió Fritz alrededor del resto hasta que no estaba casi en el límite del segundo set. Con ese 6-5, una bola de 'break' y todo cambió: «Todo puede cambiar en un punto. He sabido restar su saque muy bien y he tenido bastantes 'break points' en el segundo set. Estaba todo muy igualado, pero él ha desperdiciado algunas bolas fáciles y me ha permitido seguir ahí. Con el 6-5 tengo el 'break point'; ese ha sido el punto de inflexión. Me dio confianza para seguir concentrado y fuerte mentalmente y me deja entrar mejor en el tercer set. Muy feliz de haber aprovechado esa pequeña oportunidad, porque todo ha ido hacia mi lado a partir de ahí».

Un chispazo de resistencia, lucidez y concentración que quiere mantener en este torneo de élite. Y que nadie tiene asegurado nada hasta el final. Con sus dos triunfos, depende de sí mismo para sellar su pase: lo hará si gana a Musetti. Aunque también estará en semifinales antes de jugar, pues una victoria de Alex de Miñaur ante Fritz le otorgaría el pase directo. Aunque también puede quedar eliminado a pesar de todo, con una combinación de triunfo de Fritz y una derrota suya ante Musetti en dos sets. El torneo de la calculadora.

Pero no está pensando en eso Alcaraz, sino en afinar ese saque que no salió muy bien el martes y en afianzar ese superrevés que ha ido mejorando en los últimos tiempos. Una doble arma para contrarrestar el revés exquisito del torneo, a una mano, de Lorenzo Musetti.

El italiano, clasificado para estas ATP Finals por la renuncia de última hora de Novak Djokovic, que le ganó en la final de Atenas, llegó cansado a Turín, y pagó el esfuerzo de las tres horas ante el serbio en su primer partido contra Taylor Fritz (6-3 y 6-4). Pero a pesar de tener que jugar en dos días consecutivos, el martes se sacó un partidazo ante su afición remontando a De Miñaur, que tuvo bola para el 4-1 y hasta saque con 5-4 en el tercer set. Al final, loas para el de Carrara, tras un 7-5, 3-6 y 7-5 en casi tres horas que celebró el Inalpi Arena y dejó la clasificación de uno y otro en suspenso hasta la jornada de este jueves.

Musetti, 23 años y 9 del mundo, defiende ese bonito revés a una mano con el que abre unos ángulos imposibles ante la fortaleza que ofrecen los reveses a dos. Con ese florete en la mano derecha sumó los dos títulos den su vitrina, Hamburgo y Nápoles, ambos en 2022, y este curso fue finalista de Chengdu, Atenas y el Masters 1.000 de Montecarlo, que perdió con Alcaraz.

El italiano solo ha podido ganar al español una vez, en la final de Hamburgo (6-4, 6-7 (6) y 6-4), precisamente, de ese 2022 prolífico para él y en el que todavía Alcaraz estaba por construir. A partir de ahí, seis triunfos del murciano: octavos de Roland Garros 2023 (6-3, 6-2 y 6-2), octavos de Pekín 2023 (6-2 y 6-2), octavos de Miami 2024 (6-3 y 6-3), la final de Montecarlo 2025 (3-6, 6-1 y 6-0), la semifinal de Roma 2025 (6-3 y 7-6 (4)) y la semifinal de Roland Garros 2025 (4-6, 7-6 (3), 6-0, 2-0 y retirada).

A qué hora juega Alcaraz su tercer partido de las ATP Finals ante Musetti

El partido entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti está programado para este la jornada del jueves 13 de noviembre. El día comenzará con el dobles entre Krawietz/Puetz contra Bolelli y Vavassori, a las 11.30 horas, y proseguirá, a partir de las 14 horas, con el Taylor Fritz - Alex de Miñaur.

En la jornada de tarde, a partir de las 18.30, jugará Marcel Granollers con su compañero Horacio Zeballos, que también se juegan la clasificación ante la pareja británica Cash y Glasspool. Y a las 20.30 horas, el partido de la jornada entre Alcaraz y Musetti.

¿Dónde ver en televisión y online el partido de Alcaraz hoy en las ATP Finals ante Musetti?

El partido entre Alcaraz y Musetti se emite por Movistar+, plataforma que tiene los derechos de las ATP Finals.

Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es