Carlos Alcaraz, sobre salir de fiesta: «A mí me gusta. Yo creo que puedes salir por la noche pero ser un profesional de pies a cabeza, priorizar el trabajo siempre e intentar ser mejor»

El español terminará el 2025 como número uno del mundo

Entrevista exclusiva a Carlos Alcaraz: «En casa soy Carlos, no tenista o número uno; si llego tarde o no cumplo, hay bronca»

I. Asenjo

Carlos Alcaraz ya puede decir que acabará 2025 como número uno del mundo - será la segunda vez en su carrera que termina el año en lo más alto del ranking ATP. Además, el murciano ya acumula en su palmarés dos Grand Slam (Roland ... Garros y US Open), tres Masters 1.000 y 70 victorias a sus 22 años.

