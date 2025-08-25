Suscribete a
Entrevista ABC

Paolo Bertolucci: «Protejamos a Sinner y Alcaraz, porque no hay mucho más»

El campeón de la primera Copa Davis conquistada por Italia analiza las opciones de su compatriota en el US Open y su rivalidad con el español

Alcaraz y Sinner se citan en Nueva York para certificar la era del 'Big Two'

Paolo Bertolucci, en su etapa como tenista profesional
Julio Ocampo

Roma

Fue uno de los cuatro mosqueteros italianos en levantar la primera e histórica Copa Davis para su nación. ¿El lugar? Chile'76, delante del dictador Pinochet. El grupo era capitaneado por Nicola Pietrangeli, y prácticamente tuvo que pedir perdón a Italia entera -pese a la ... gesta mayúscula-, solo porque el brazo comunista del país les descalificó, acusándoles de legitimar un régimen que se había llevado por delante a Salvador Allende. Hoy, Paolo Bertolucci, grandísimo extenista (hizo historia en dobles con Adriano Panatta), es un excelente comentarista televisivo de Sky Sport. Además, una pluma afilada de varios rotativos italianos. Sí, probablemente nadie mejor que él para entender los vericuetos de un tenis actual que ya abraza el US Open de New York. Jannik Sinner, quien se impuso el año pasado a Taylor Fritz (3-0), defiende la corona. La duda es saber, tras lo de Cincinnati, en qué estado llega. Su gran rival será Carlos Alcaraz, y entre medias el desierto entero sin oasis visibles. Quizás demasiado grande.

