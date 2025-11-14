Suscribete a
Tenis

Alcaraz ya tiene su trofeo de número 1: «Es un objetivo y un viaje que no puedes lograr tú solo»

El mejor tenista de 2025 agradece el apoyo de su equipo, de su familia y de los aficionados por haberlo acompañado hasta aquí: «Estoy muy orgulloso y muy feliz»

Carlos Alcaraz, el mejor del año y con ganas de más: «Estamos teniendo una temporada magnífica»

Alcaraz, con el trofeo de número 1
Alcaraz, con el trofeo de número 1
Laura Marta

Enviada especial a Turín

Recibe Carlos Alcaraz el trofeo que lo confirma como el número 1 del mundo de este 2025 y muda su semblante y su presencia. Traje oscuro y camisa azul de rayas, entra en la pista central del Inalpi Arena con paso de modelo, algo ... nervioso, y también un poco emocionado porque es la recompensa a once meses de mucho trabajo y de mucho pelear contra sí mismo y contra todos los rivales, especialmente duro Jannik Sinner, con el que han tenido su tira y afloja con esta posición privilegiada que Alcaraz conquista por segunda vez.

