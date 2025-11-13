Granollers y Zeballos se despiden de la Copa de Maestros ante los números 1

Han completado un año magnífico, cinco títulos, sus primeros Grand Slams (Roland Garros y US Open), y Marcel Granollers y Horacio Zeballos se van a descansar de la temporada con sonrisa. A pesar de que en esta Copa de Maestros no hayan podido clasificarse ... para la semifinal. Perdieron contra los británicos John Cash y Lloyd Glasspool, en la que es la primera edición que compiten juntos en Turín.

Copa de Maestros Fase de grupos Cash/Glasspool 6 7 Granollers/Zeballos 3 5

Era el grupo de la muerte para Granollers y Zeballos, que querían rubricar este excelente campaña con este título que ganó el español en 2012 con Marc López. Pero el sorteo les deparó una fase de grupos contra los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli, con toda la presión que eso supuso en el encuentro del martes (7-6 (4) y 6-4); contra los vigentes campeones, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, a los que ganaron en el estreno del torneo; y la pareja número 1, estos Cash y Glasspool, con quienes se jugaban el pase, que encontraron vía libre con sus servicios y demasiadas grietas en la red que defendían el español y el argentino.

La diferencia del encuentro estuvo, sobre todo, en ese primer golpe, con ese 82 % de puntos ganados con el primer servicio que impactaban los británicos, y un 75 % de los segundos. Con esos ocho saques directos. Mientras, a la pareja hispano-argentina se le fueron atragantando sus turnos, y la magia que mostraron en el encuentro ante los alemanes, ese prometedor 6-4, 4-6, 10-6 no floreció esta vez.

En el cuarto juego del primer set, el resbalón que no pudieron levantar; un muro los saques de cualquiera de los dos británicos como para intentar recuperar el 'break'. Sin embargo, afinaron la eficacia en el segundo capítulo, mucho más igualado porque los dos conjuntos tenían el objetivo de una semifinal en este torneo de prestigio y de exclusividad.

Pero Granollers y Zeballos no supieron atar esa única opción de rotura que tuvieron y, en cambio, los británicos se empeñaron en derribar su resistencia y lograron el premio justo para impedirles alcanzar el 'tie break'. Una rotura para certificar el triunfo en dos sets, y la clasificación a las semifinales.